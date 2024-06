Музыкальные фестивали, спектакли и новые выставки: как город отметит День России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Незабываемые впечатления и отличное настроение ждут тех, кто встретит День России в Москве. Праздничный выходной обещает быть наполненным музыкальными, театральными и кинособытиями. Горожан и туристов также будут ждать фестивали, концерты и новые выставки. Свои программы на 12 июня приготовили парк «Зарядье», музей-заповедник «Коломенское» и городская сеть кинотеатров «Москино». На Красной площади можно будет послушать молодежные духовые оркестры, выступления музыкантов также пройдут на станциях метро и городских вокзалах. Грандиозный праздник для всех организуют на Северном речном вокзале.

Слушать духовые оркестры, джаз и знакомиться с героями нового времени

12 июня на Красной площади состоится Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров «С тобой, страна!». Участие в фестивале примут юношеские духовые оркестры из восьми регионов России. В составе оркестров — учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств Москвы, Донецкой Народной Республики, Белгорода, Самары, Калуги, Московской, Владимирской и Ярославской областей. 700 музыкантов исполнят произведения, посвященные нашей стране.

12 июня на сцене большого амфитеатра в парке «Зарядье» продолжится Московский джазовый фестиваль. С 14:00 до 22:00 здесь будут звучать музыкальные произведения известных джазменов и молодых артистов, вошедших в сотню лучших коллективов — представителей российской молодежной джазовой сцены. В этот день на сцене выступят квартет Вероники Богданович, «Музкомбенд», «(Не) объяснимые вещи», Liana Zainullina’s Quintet, джазовый оркестр Ставропольского краевого колледжа искусств под управлением Сергея Антонца, Dani Yard Orhcestra, «Нани Ева и бэнд», «Южное джазовое бюро», а также «Ольга Синяева & AllseeBand».

Гости парка также смогут бесплатно посетить выставку «Военкоры» в музее «Старый Английский двор», а в медиастудии павильона «Медиацентр» пройдут показы фильмов Международного фестиваля документального кино «RT. Док: Время героев». С 16:00 до 20:00 будет представлено четыре картины. Их герои — волонтеры, привозящие гуманитарную помощь и поддерживающие участников специальной военной операции (СВО), врачи и медперсонал, спасающие жизни раненым, женщины, которые защищают Донбасс с 2014 года наравне с мужчинами, казаки, посвятившие жизнь охране рубежей страны.

Водить хороводы и смотреть спектакли по любимым сказкам

Фольклорный центр «Москва» приглашает в музей-заповедник «Коломенское» 12 июня на музыкальный фестиваль «Россия». Это ежегодное культурное событие для гостей и жителей столицы всех возрастов. Кроме концертных программ на трех фестивальных сценах, всех ждут разнообразные мастер-классы, хороводы, театрализованные представления и яркие номера ведущих артистов и аниматоров Москвы. В 12:00 праздник откроет своим выступлением коллектив Московского театра «Эрмитаж» (театр «Сфера») с детским спектаклем «Сказы нянюшки Арины». На сцене оживет детство великого русского поэта А.С. Пушкина. Свой интерактивный спектакль «Муха-цокотуха» также представит Московский театр иллюзии.

В течение дня выступят Московский музыкальный театр «На Басманной» со сказкой для самых маленьких зрителей «Сокровища волшебного леса» и спектаклем «Волшебный цветок», детская фольклорно-театральная студия «Наследие», работающая при Московском государственном академическом театре «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной, со спектаклем «На златом крыльце сидели». Кроме того, Московский государственный историко-этнографический театр выступит с праздничной программой «Народная мозаика», а Театр РОСТА в Царицыне покажет спектакль «Теремок». Кроме того, гостей ждет спектакль «Красная Шапочка», который покажет Детский музыкальный театр юного актера, музыкальная сказка «Теремок», поставленная театром «Поколение», и концерт оркестра популярной музыки «Мастера России» под руководством заслуженного артиста России Валерия Петрова.

Концертная программа «Моя великая Россия» в исполнении артистов фольклорного центра «Москва» станет яркой премьерой в рамках фестиваля, она впервые будет показана зрителям. В основе ее сюжета — история нашей страны от зарождения государственности до наших дней.

Вечером можно будет послушать джазовые импровизации квинтета Игоря Бутмана, а также выступление Большого детского хора радио и телевидения России.

Завершится праздничный день показом симфонической сказки «Снегурочка» по мотивам произведения А.Н. Островского. Актриса Дарья Мороз, музыкант-виртуоз Петр Дранга и DYP orchestra объединились на сцене, чтобы рассказать прекрасную и печальную историю дочери Мороза и Весны, которая растаяла, как только полюбила.

Посмотреть «Остров» на большом экране и попасть на концерты в метро

12 июня в кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы картины «Остров». Художественный фильм Павла Лунгина вышел в широкий прокат в 2006 году и сразу же стал сенсацией. Роль главного героя — старца Анатолия, живущего в монастыре на острове, исполнил легендарный музыкант и актер Петр Мамонов. Предательство, прощение и поиск себя и веры — в этой картине поднимаются важные темы, над которыми зрителям предлагается подумать.

Посмотреть «Остров» на большом экране можно в кинотеатрах «Космос», «Искра», «Москино Спутник», «Москино Березка», «Москино Салют», «Москино Сатурн», «Москино Факел», «Москино Вымпел», «Москино Молодежный», «Москино Тула». Расписание показов доступно на официальном сайте сети «Москино», на ее официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

Концерты, выставки и кинопоказы в День России будут ждать москвичей и туристов даже в городском транспорте. Так, в аванзале станции метро «Курская» с праздничной музыкальной программой выступит оркестр Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации. А на станции «Таганская» Кольцевой линии состоится выступление детской хоровой студии «Преображение». Воспитанники хора исполнят патриотические песни, а также гимн нашей страны.

На Северном речном вокзале в течение всего дня запланировано проведение праздничных мероприятий для пассажиров. Начнется программа в 11:00 с викторины и отправки открыток с поздравлениями. В летнем кинотеатре с 12:00 до 17:30 будут идти фильмы, посвященные прекрасным местам нашей огромной страны. Зрители смогут полюбоваться красотами Сибири, узнать, чем живет остров Уруп, входящий в состав Большой Курильской гряды, побывать в Арктике и Антарктике, познакомиться с хозяином дальневосточной тайги — амурским тигром. С 14:00 до 14: 45 пройдет мастер-класс по танго нуэво. Затем всех ждет выступление детского музыкального театра «Домисолька». А в 19:00 состоится выступление Самарского концертного духового оркестра.

В День России можно будет посетить открытую выставку поездов «Иволга», которую на Киевском вокзале организует Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Департаментом транспорта города Москвы и АО «Трансмашхолдинг». Изучая экспонаты, можно отследить эволюцию современного городского электропоезда. Четыре модификации «Иволги» будут ждать посетителей на седьмом и восьмом путях островной платформы. Ровно в полдень ЦППК откроет двери для свободного посещения и экскурсий. Групповые экскурсии будут проходить раз в полчаса, последняя начнется в 14:30. «Иволга» — семейство современных электропоездов, созданных специально для работы на маршрутах Московских центральных диаметров по заказу Правительства Москвы. Сегодня в парке ЦППК почти 70 «Иволг» первого, второго, третьего и четвертого поколений. Каждую новую модификацию создавали при активном участии Правительства Москвы и столичного Департамента транспорта, а также пассажиров.

День России ежегодно отмечается 12 июня. В Москве на десятках площадок проводят сотни мероприятий, посвященных природному богатству, культурному многообразию, удивительным людям, истории и современности нашей страны. В этом году свою программу в честь праздника приготовили на ВДНХ. А самая масштабная часть празднований пройдет в городских парках, культурных центрах, библиотеках и музеях.

