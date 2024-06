Московские промышленники получат дополнительную поддержку благодаря новым соглашениям города с банками

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москва заключила шесть соглашений с банками в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. Они позволят создать новые инструменты для поддержки промышленных предприятий. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Четыре соглашения с крупными банками подписал генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) Андрей Попов. Благодаря этому столичные производители смогут воспользоваться программами фонда на улучшенных условиях.

«Фонд предоставляет инвестиционные кредиты под три процента до трех миллиардов рублей на срок до трех лет. Это одна из самых популярных мер поддержки, которой в прошлом году воспользовалось свыше 40 компаний. Так, благодаря новым подписаниям МФППиП будет сотрудничать с ведущими банками и совместно развивать условия, по которым предоставляется финансовая помощь», — уточнил Владислав Овчинский.

Еще по двум соглашениям город и банки будут совместно улучшать инвестиционный климат, создавать условия для привлечения дополнительных инвестиций в основной капитал и поддерживать инвесторов в рамках проектов государственно-частного партнерства.

Новые механизмы позволят бизнесу получать займы для реализации проектов с участием бюджетных и частных средств. Взаимодействие сторон поможет городу привлечь еще больше инвестиций, а условия для них станут удобнее.

Столица реализует комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности для отечественных промышленников и на развитие производства. В городе созданы комфортные условия для работы малых, средних и крупных предприятий. Предпринимателям предлагают более 20 мер системной поддержки, включая целевые займы и субсидии. Кроме того, действует ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

