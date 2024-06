Марат Хуснуллин совершил облёт продолжения федеральной трассы М-12 «Восток» и провёл совещание по ходу её строительства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин совершил облёт строящейся федеральной трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга и провёл совещание, где обсудили ход строительства продления магистрали.

«В этом году перед нами стоит задача открыть рабочее движение от Казани до Екатеринбурга. Продление М-12 составит порядка 800 км и пройдёт по территориям республик Татарстан и Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. Участок даст импульс их социально-экономическому развитию, а также развитию инфраструктуры, туризма и бизнеса. Во время облёта детально осмотрели текущее состояние трассы, степень готовности. Одним из ключевых объектов на участке станет новая дорога от города Дюртюли до посёлка Ачит. Активные работы развёрнуты на протяжении всей трассы. Например, в Свердловской области уложили первый километр дорожного покрытия, состоящий из всех трёх слоёв. При этом нижний слой покрытия уложен уже на 22,8 км. Помимо этого, строим обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяжённостью около 81 км, а также обход пяти населённых пунктов в Башкортостане. Кроме этого, ведётся реконструкция существующих участков трассы М-7 с расширением полотна до четырёх полос», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что дополнительно проводится работа над примыканиями М-12 к существующим дорогам, над многофункциональными зонами для автомобилистов и над покрытием трассы мобильной связью.

В совещании также приняли участие председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Самарьянов, представители заказчиков и подрядчиков.

Напомним, в декабре 2023 года открылось движение по 810 км трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

