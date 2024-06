Марат Хуснуллин: Площадь расселённого с 2019 года в России аварийного жилья достигла 12 млн кв. м

Source: MIL-OSI Russian Language News

Переселение людей из аварийных домов в России ведётся по поручению Президента страны Владимира Путина. С 2019 года эта социально значимая программа включена в национальный проект «Жильё и городская среда». За это время в стране расселили 12 млн кв. м аварийных домов, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Создание комфортных условий для жизни граждан – важнейшая задача стройкомплекса России, одной из ключевых составляющих которой является расселение аварийных домов. Жильё – базовая потребность для любого человека, и оно должно быть качественным и комфортным. За время реализации нацпроекта мы совместно с регионами провели огромную работу: расселили 12 млн кв. м аварийных домов. Тем самым жилищные условия улучшили 714,7 тысячи человек. Причём программа реализуется с опережением. С 2019-го по конец 2024 года планировали расселить почти 10 млн кв. м аварийного жилья. То есть на сегодня этот показатель перевыполнен на 2 млн кв. м», – отметил вице-премьер.

По словам Марата Хуснуллина, наибольший объём аварийного жилфонда расселили в Ханты-Мансийском автономном округе (823,5 тыс. кв. м), Республике Саха (Якутия) (746,7 тыс. кв. м), Пермском крае (743,3 тыс. кв. м), Ямало-Ненецком автономном округе (703,7 тыс. кв. м), Кемеровской области (588,2 тыс. кв. м).

«Стоит отметить, что многие субъекты, чтобы ускорить программу, дополнительно вкладываются в расселение аварийных домов. Если посмотреть на темп работ только с начала текущего года, то всего с января новое комфортное жильё обрели 32,8 тысячи человек, которые проживали в аварийных домах площадью 540 тыс. кв. м», – сказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда курирует Минстрой. Её оператором выступает Фонд развития территорий.

