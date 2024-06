Игорь Сечин представил ключевой доклад на Энергетической панели ПМЭФ-2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась Энергетическая панель, организованная при поддержке ПАО «НК «Роснефть». С ключевым докладом под названием «Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!» на мероприятии выступил главный исполнительный директор Компании Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» представил анализ текущей ситуации на энергетическом рынке, на котором наблюдается разбалансировка.

Особое внимание Игорь Сечин уделил энергетическому переходу, который, несмотря на усилия его адептов, терпит крах. Огромные инвестиции, вложенные за последние десятилетия в развитие альтернативных источников энергии, не привели к вытеснению ископаемого топлива с энергорынка, а сама стратегия «зеленого» перехода в ее сегодняшнем виде не может обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии.

Глава «Роснефти» также отметил необходимость поиска новых возможностей и путей развития мировой энергетики в рамках многополярного мира.

В Энергетической панели на ПМЭФ также приняли участие главы крупнейших энергетических компаний и ведущие эксперты рынка, которые представили свое видение проблематики энергоперехода и дали прогноз ценовых параметров нефти на ближайшую перспективу.

С докладами выступили вице-президент КННК Чжан Даовэй, президент компании АО «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас, председатель Совета директоров «Адвантиж Энерджи» Мартин Вайвиоровски, председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака.

Модератором сессии стал академик Российской академии наук и Президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ НЕ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВОК

Игорь Сечин в своем докладе напомнил об исследованиях, которые провел в 1976 году будущий лауреат Нобелевской премии по физике академик Петр Капица. На основании базовых физических принципов ученый предсказал возможность глобального энергетического кризиса из-за недостаточной эффективности всех видов альтернативной энергетики.

«Как утверждал Капица, ключевой характеристикой любого вида энергии является плотность его энергетического потока. По этому показателю такие виды ископаемого топлива, как нефть (обеспечивает 195 Вт/м2) и газ (482 Вт/м2) намного опережают и солнечную (6,6 Вт/м2), и ветровую энергию (1,8 Вт/м2), которые, помимо прочих недостатков, имеют неравномерный или, выражаясь более научным языком, стохастический характер генерации энергии», – сказал Игорь Сечин,

Глава «Роснефти» заметил, что из известных в настоящее время исследований наиболее перспективным видом «чистого» топлива является водород.

«Однако для него пока не существует ни коммерчески реализуемой технологии производства, ни логистики, ни даже рынков сбыта. Нужно также учитывать низкий пока КПД в связи с тем, что при производстве водорода расход энергии, потраченной для выполнения электролиза, оказывается больше, чем объем энергии, полученной на выходе. Таким образом, альтернативные источники энергии пока не могут обеспечить ни надежность поставок, ни их оптимальные технико-экономические характеристики», – заметил Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» также рассказал, что само утверждение о связи выбросов с изменением климата требует объективной оценки, без которой утверждения о приоритете антропогенного фактора в изменении климата не имеют оснований.

Климатические циклы Земли развиваются по объективным законам, присущим любому космическому телу, на которое влияют такие базовые факторы, как состояние атмосферы, активность Солнца, удаленность от него орбиты Земли, угол наклона и положение других планет относительно нашей планеты и многие другие.

При этом климатические изменения происходят, в том числе, в результате фундаментальных природных явлений. Яркий пример – «супервулканы, при извержении которых объем выбросов лавы и пепла превышает 1000 куб. км. Подобные катаклизмы способны радикально менять ландшафты, провоцировать резкие похолодания – так называемые «вулканические зимы». Например, в результате извержения 74 тыс. лет назад индонезийского супервулкана Тоба произошло снижение глобальной температуры на 3,5-9 градусов Цельсия в результате выброса в атмосферу более 2 млрд тонн диоксида серы. Сопоставимые по масштабам извержения трижды происходили в провинции Йеллоустон в США, а последнее из известных извержений супервулканов, Таупо, произошло в Новой Зеландии около 25 тыс. лет назад.

«По мнению ряда авторитетных ученых, например, лауреата Нобелевской премии по физике Джона Клаузера, основной причиной подобных изменения климата являются естественные механизмы саморегуляции планеты, а не «человеческий фактор», – сказал Игорь Сечин.

За последние 600 миллионов лет содержание углекислого газа в атмосфере и температура воздуха постоянно менялись без влияния ископаемого топлива и деятельности человека. Современные ученые, проанализировав информацию о температуре за десять тысяч лет, пришли к выводу, что с момента окончания последнего ледникового периода было уже девять периодов потепления. Во время семи из них температура на Земле была выше, чем сегодня, отметил глава «Роснефти».

«Сторонники теории антропогенного фактора преподносят нам энергопереход как иллюзию спасения мира. Сейчас, когда мы уже накопили определенный опыт осуществления энергоперехода, ясно, что ни его цель, ни, соответственно, подготовка к нему не были проработаны в соответствии с задачами и потребностями человечества, такими как инфраструктура, финансирование, обеспечение сырьевой базы, наличие соответствующих технологий», – подытожил Игорь Сечин.

ИЛЛЮЗИЯ «ЗЕЛЕНОГО» ПЕРЕХОДА

По словам главы «Роснефти», несмотря на то, что за последние два десятилетия по всему миру в энергетический переход было инвестировано около 10 трлн долларов, альтернативные источники энергии так и не смогли вытеснить углеводородное топливо. Сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%.

За этот же период потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась. Более того, отметил Сечин, потребление нефти и угля, а также использование газа в электрогенерации вышли на новый рекордный уровень в 2023 году.

«Зеленый» переход не обеспечен рентабельными источниками, и его реализация является иллюзией, что приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики. То есть не будет ни того, ни другого», – подытожил глава «Роснефти».

При этом сам энергопереход явно недофинансирован. Так, к 2030 году для достижения целей Парижского соглашения глобальные расходы на борьбу с изменением климата должны увеличиться примерно до 9 триллионов долларов в год, что в 5 раз больше, чем было потрачено в 2023 году. Эта цифра равна почти 10% мирового ВВП и более чем в 3 раза превышает ежегодные инвестиции в мировую энергетику. Она также равна совокупному ВВП Франции, Великобритании и Италии. Всего для достижения целей Парижского соглашения к 2050 году будет необходимо более 270 триллионов долларов.

Игорь Сечин отметил, что климатическая повестка потребует создания инфраструктуры нового типа, как уже неоднократно было до этого. В XIX веке для увеличения добычи угля понадобились огромные инвестиции в шахты, каналы и железные дороги; для развития нефтяной отрасли в 20-м веке были необходимы скважины, трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы; а генерация электроэнергии потребовала строительства электростанций и развития сложной системы сетей электропередачи.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А ТАБАЧОК ВРОЗЬ

Идея энергетического перехода заключается в укреплении однополярной структуры миропорядка, считает глава «Роснефти». «Концепция энергоперехода основана на дискриминации всего мира», где партнеры в любой момент могут принести в жертву интересы друг друга. «Дружба дружбой, а табачок врозь», – процитировал он русскую поговорку.

«Это особенно явно проявилось при реализации проекта по «спасению» Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета», – заметил Игорь Сечин.

Главный исполнительный директор «Роснефти» привел данные, согласно которым после сокращения закупки российских энергоносителей Евросоюз с 2021 по 2023 год потратил на импорт газа из других стран более 630 миллиардов долларов. Это соизмеримо с совокупными расходами Европы на газ за предыдущие 8 лет. Инвестиции европейских стран в «зеленую» энергетику за тот же период приближаются к этой сумме. Цифра также сопоставима с ВВП Швеции и Польши, и почти в 4 раза превышает суммарный ВВП прибалтийских стран.

Увеличившиеся расходы на газ, по словам главы «Роснефти», «съедают» маржу таких энергоемких отраслей, как производство стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла. В результате производственная активность Еврозоны снижается, начиная с середины 2022 года, а 32% предприятий Германии уже планируют перенос своих производственных мощностей за рубеж.

ЕВРОПЕЙЦЫ БЕДНЕЮТ БЕЗ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

Впервые за многие десятилетия Европа оказалась перед лицом новой реальности – европейцы стали беднее, констатировал Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть». По словам Сечина, несмотря на государственные субсидии, с 2021 по 2023 год цен на газ почти вдвое для потребителей в Евросоюзе, что вынудило «европейские домохозяйства сокращать потребление газа в беспрецедентных масштабах».

«В результате ценового шока спрос на газ в жилом и коммерческом секторах Европы снизился за два прошлых года более чем на 20% и продолжил падение в этом году. В результате этого, впервые за многие десятилетия Европа оказалась перед лицом новой реальности – европейцы стали беднее», – заявил глава «Роснефти».

Возросшие расходы на газ повлияли и на прибыль энергоемких отраслей, в том числе на производства стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла. «В результате производственная активность Еврозоны снижается, начиная с середины 2022 года», – сказал глава «Роснефти».

По сути, Европа достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста. «Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии – на кладбище», – добавил он.

Глава «Роснефти» отметил, что Европа отстает от США в экономическом росте и по уровню среднего дохода на душу населения. По данным МВФ, за последние 15 лет экономика Евросоюза выросла всего на 13% в сравнении с аналогичным показателем США на уровне 85%. При этом средний доход на душу населения стран Евросоюза упал к большинству североамериканских штатов, и сейчас он на 52% ниже, чем в среднем по США, сказал Сечин. «Если этот тренд продолжится, то уже к 2035 году разрыв в ВВП на душу населения между США и ЕС будет пятикратным, то есть таким же, как между Японией и Эквадором сегодня», – подытожил он.

«ЗЕЛЕНЫЙ» НЕОКОЛОНИАЛИЗМ

«Зеленый» переход является формой неоколониализма в отношении развивающихся стран, считает глава «Роснефти». «В отношении развивающихся стран ситуация складывается еще более неприемлемо, когда под предлогом «зеленого» перехода на практике реализуется строительство «зеленого» неоколониализма», – сказал Игорь Сечин.

По данным экспертов, в период с 1990 по 2015 год из развивающихся стран в развитые «утекло» ресурсов на сумму более 240 триллионов долларов. «Энергопереход, то есть объявленная программа энергоперехода, является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «золотой миллиард». Это, по сути, необъявленные санкции, которые между тем применяются», – отметил Игорь Сечин.

«Совокупность дефицита энергии в результате энергоперехода и широкого набора прямых санкций, а также недобросовестной конкуренции привели к разбалансировке рынка», – уточнил глава «Роснефти», приведя в пример ограничения, наложенные США на Венесуэлу, Иран и Россию. Сечин добавил, что эти санкции «затронули в общей сложности добычу почти 18 миллионов баррелей нефти в сутки и помогли США захватить значительную долю рынка». В результате энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта США.

Игорь Сечин напомнил и о других методах США, примененных после вторжения в Ирак в 2003 году. С тех пор доходы этой страны от нефтяного экспорта, который формировал до 95% бюджета, поступают в США. «Это предоставляет американской администрации полный контроль над финансовой системой Ирака», – заметил глава Компании.

По словам главы «Роснефти», в отношении России Белый дом использует иной подход: США стремятся сократить нефтяные доходы России, что подразумевает под собой «вытеснение морского экспорта российской нефти с мирового рынка».

Главный исполнительный директор «Роснефти» заявил, что односторонние действия американского регулятора приводят к волатильности и непредсказуемости энергорынка. Американские компании в этой ситуации выбрали путь консолидации: объём сделок и поглощений в нефтегазовой отрасли США за прошлый год достиг 200 миллиардов долларов. При этом цель – не увеличение объема производства, а роль прибыли. «За два последних года пять крупнейших западных нефтегазовых компаний потратили на выплаты своим акционерам рекордные 220 миллиардов долларов, что на 30% превышает объем их инвестиций за тот же период», – заявил глава «Роснефти».

«ФАНТОМНЫЕ БАРРЕЛИ» ПРОТИВ ОПЕК+

Формирование резервов западными и ближневосточными компаниями, в том числе наращивание мощностей по добыче, могут быть ожиданием серьезных изменений мирового рынка нефти, заявил Игорь Сечин.

«Наличие «фантомных баррелей», способных оказать масштабное воздействие на рынок, нивелирует влияние добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя основными участниками ОПЕК. Это показывают и рыночные котировки, ушедшие вниз после недавнего решения министров стран участников», – рассказал глава «Роснефти».

По его словам, страны Персидского залива активно наращивают свободные мощности по добыче, налаживают каналы сбыта и инвестируют в активы в странах-потребителях». При этом четыре ключевые страны-участницы ОПЕК – Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак – уже располагают значительными свободными мощностями по добыче в размере 5,6 миллионов баррелей в сутки, что эквивалентно 13% текущей добычи ОПЕК+.

«Некоторое время назад эти страны объявили о планах по дальнейшему увеличению мощностей. По оценкам экспертов, к 2027 году их совокупные свободные мощности вырастут еще почти на 2 миллиона баррелей в сутки», – добавил глава «Роснефти».

Вместе с тем, Игорь Сечин считает, что волатильность и непредсказуемость энергорынка могут усилиться в связи с предстоящими президентскими выборами в США, где выбор избирателей зависит в том числе от повышения стоимости одного галлона бензина. «Так, средняя цена 3,6 доллара за галлон, а в некоторых штатах, таких как Калифорния – 5,4 доллара», – отметил Игорь Сечин.

По его словам, регулирование отрасли может измениться в случае победы определенного кандидата на выборах США. «Возникающие риски дают основания для предположения о возможном существовании плана «Б» на случай особого периода у каждого крупного участника», – рассказал глава Компании.

Сечин также отметил, что крупные американские мейджоры проводят сделки по объединению с другими производителями, увеличивая свои возможности по добыче с целью обеспечения роста прибыли и дивидендов, в то время как рост производства остается за кадром, так как требует капитальных затрат, которые должны быть обеспечены высокими ценами.

«Таким образом, «Эксон» завершает свою сделку по слиянию с «Пионером», «Шеврон» с «Хессом», ОПЕК+ уже объявил о своих планах о постепенном возвращении объёмов начиная с сентября, а «Арамко» проводит вторичное размещение своих акций. Уверен, что дополнительное размещение акций «Арамко» будет успешным, привлекательным и эффективным и станет историческим событием в мировой нефтяной отрасли», – сказал Игорь Сечин.

Как также считает глава «Роснефти», бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть, которое может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок.

«Теоретически для российской нефтяной отрасли снижение цены может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного федерального бюджета сформирована исходя из 60 долларов за баррель. В этих условиях возможность оперативной реакции со стороны ОПЕК+ на появление новых факторов воздействия будет иметь принципиальное значение для стабилизации мировых рынков», – резюмировал глава «Роснефти».

ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ

Одной из ключевых причин начала постепенной дедолларизации архитектуры мировых финансов стало использование его как инструмента для давления и манипулирования, считает глава «Роснефти».

Он напомнил, что с 2001 года доля доллара в международных золотовалютных резервах снизилась с 71% до 58%. Очевидный кризис доверия к доллару как резервной валюте, отметил Сечин, приводит к тому, что центральные банки развивающихся стран отдают предпочтение другим защитным активам, в том числе золоту, доля которого в золотовалютных резервах за последние десять лет практически удвоилась.

«Помимо увеличения доли золота в резервах, развивающиеся страны выводят золотые запасы из хранилищ в США и Великобритании. В частности, Резервный банк Индии вывел из банка Англии более 100 тонн золота, четверть своих запасов, хранящихся за границей. Аналогичные решения о репатриации золотых запасов принял целый ряд таких стран, как Саудовская Аравия, Нигерия, Южная Африка, Египет и другие», – отметил главный исполнительный директор «Роснефти».

Сечин отметил, что одновременно с этим за последние 15 лет доля развивающихся стран среди иностранных держателей гособлигаций США снизилась с 51% до 28%.

Одним из факторов подрыва доверия к доллару, по словам Сечина, является неконтролируемый рост госдолга США, который переносит проблемы из финансового сектора на энергорынок и весь остальной мир.

«В течение последних 20 лет США агрессивно использовали особый статус доллара для финансирования масштабных заимствований. В результате такой политики, в прошлом году отношение госдолга США к ВВП вплотную приблизилось к 100%. Для борьбы с пузырем ликвидности Федеральная резервная система США была вынуждена в рекордные сроки повысить процентные ставки с околонулевого уровня до 5,5%», – пояснил главный исполнительный директор «Роснефти».

Сечин отметил, что на сегодняшний день не наблюдается никаких реальных шагов по ограничению роста госдолга, напротив, США продолжают наращивать его рекордными темпами – на 1 триллион долларов каждые 100 дней.

«Процентные платежи по госдолгу уже превысили 1 триллион долларов, что выше госрасходов на оборону и здравоохранение. В прошлом году суммарные обязательства США по социальному страхованию и здравоохранению превысили 250 триллионов долларов, из которых более 70 триллионов не обеспечены будущими доходами. В условиях высоких ставок бюджетный дефицит США уже составляет 9% ВВП, что в четыре раза выше среднего уровня за последние восемьдесят лет», – сказал Сечин.

В качестве примера последствий такого роста он напомнил про британский фунт, который до Второй мировой войны был мировой резервной валютой. «Увеличение госдолга Великобритании до 130% ВВП, стало одним из факторов, которые положили конец господству фунта в мире», – констатировал Сечин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО США ДОРОГО ОБХОДИТСЯ СОЮЗНИКАМ

Усилия США по поддержанию собственной технологической гегемонии дорого обходятся и их союзникам, считает Главный исполнительный директор «Роснефти». «Ориентировочная стоимость отказа от китайских компонентов при развертывании сети 5G только в Великобритании превышает 5 миллиардов долларов. Для Германии эта цифра намного выше», – сказал Игорь Сечин.

Речь идет о введении США заградительных пошлин на товары и оборудование в сфере возобновляемой энергии из Китая, являющегося мировым лидером в этой области. При этом, как справедливо отметил МИД КНР, с точки зрения США, предоставляемые ими субсидии являются «важнейшими промышленными инвестициями», а субсидии других стран – «вызывающей тревогу недобросовестной конкуренцией».

«Использование запрета на доступ технологий – это еще один санкционный барьер», – заметил Сечин.

РЕВИЗИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» ЦЕЛЕЙ

Правительства, бизнес и инвесторы западных стран начинают ревизию своего подхода к «зеленой» повестке, которая обходится слишком дорого, рассказал Игорь Сечин.

По его словам, европейцы уже замечают, что «климатическая политика их стран бьет по их же собственному карману, вызывая рост цен на энергоресурсы, недвижимость, транспорт и продукты питания». В результате этого европейский счет за «зеленую» повестку скоро превысит полтриллиона евро, и это далеко не окончательная цифра, рассказал глава «Роснефти». По данным Торгово-промышленной палаты Германии, руководство более половины предприятий в Германии негативно относится к энергетическому переходу.

«Отдельные страны ЕС, такие как Германия, Франция, Бельгия, Швеция и другие, уже готовы пересматривать свой подход к выполнению целей так называемого Зеленого Пакта Европы. А Всемирный банк в своем недавнем отчете сдвинул сроки достижения целей «зеленого» перехода на десять лет вперед, к 2060 году. Мы уверены, что цели по выбросам будут еще неоднократно пересматриваться», – констатировал глава «Роснефти».

Говоря о представителях крупного бизнеса, Игорь Сечин отметил, что в контексте пересмотра собственного подхода к «зеленой повестке» компания Shell уже отказалась от цели по снижению выбросов на 45% к 2035 году и планирует сократить персонал в подразделениях, занимающихся борьбой с изменением климата.

Кроме того, «зеленый переход» отрицательно сказался на положении британской bp. Ставка компании на лидерство в этой отрасли не сработала, и с момента объявления новой стратегии достижения углеродной нейтральности в 2020 г. котировки акций компании снизились на 3% на фоне роста показателей европейских и американских супермейджоров более чем на 20-60%. «Инвесторы открыто называют акции bp “мёртвыми деньгами”», – отметил Сечин.

В связи с этим руководство британской компании уже публично заявило, что цель по снижению добычи к 2030 году может быть скорректирована, не исключив возможность проведения дополнительной геологоразведки или приобретения новых запасов нефти и газа. При этом ранее компанией была списана значительная российская ресурсная база.

Глава «Роснефти» отметил, что за год общий долг bp вырос на 12% и по состоянию на конец 1-го квартала 2024 года превысил 64 млрд долларов. Это максимальное значение за последние два года, к тому же превышающее суммарный показатель Exxon и Chevron (62 млрд долларов на двоих). Такая динамика привела к тому, что кредитный рейтинг британской компании опустился до самого низкого среди супермейджоров из-за высокой долговой нагрузки и слабого баланса.

Вместе с тем, по словам Сечина, в «зеленом переходе» разочаровываются и инвесторы. Так, крупнейший оператор финансового рынка и апологет энергетического перехода – компания BlackRock – находит своим инвестициям другое применение, отличное от «зеленых» технологий. В том числе, это американский ВПК.

«Его вложения только в пять крупнейших компаний оборонной промышленности превышают 20 миллиардов долларов, первоначально предназначенных для “зеленого” перехода», – заявил Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что BlackRock внедрил своих представителей – таких как Брайан Диз, директор Национального экономического совета, Адевале Адейемо, первый заместитель министра финансов США, и Майк Пайл, советник вице-президента США – непосредственно в администрацию Белого дома.

НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В КЛИМАТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Именно развитые страны, представляющие сегодня меньшинство населения планеты, внесли наибольший вклад в климатический кризис, считает Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» привел данные ООН и негосударственных исследовательских институтов, которые свидетельствуют о том, что на развитые страны приходится 65% совокупных выбросов, произведенных за последние 200 лет, а 10% самого богатого населения мира ответственно за половину всех выбросов СО2. При этом на самый богатый 1% населения планеты приходится в два раза больше выбросов углекислого газа, чем на самые бедные 50%, а весь Африканский континент производит менее 4% выбросов в мире.

Сечин подчеркнул: «Энергопереход должен быть сбалансирован и направлен на удовлетворение интересов большинства, которое обеспечит рост энергопотребления в ближайшие годы, то есть развивающихся стран».

Он также отметил, что для достижения энергобезопасности надо обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии. На сегодняшний день потребителей интересуют не только показатели выбросов, но и бесперебойность поставок энергии из новых источников, а также надежность и удобство использования новых технологий. «К сожалению, стратегия “зеленого” перехода в её сегодняшнем виде не учитывает эти потребности», – сказал Сечин.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ НЕ ПАНАЦЕЯ

Падающий спрос на электромобили демонстрирует недостаток планирования и спешку, с которой западные страны изначально подошли к электрификации транспорта, заявил Главный исполнительный директор НК «Роснефть».

«Очевидно, что, вопреки оптимистичным прогнозам, электромобили не являются панацеей от всех экологических проблем. Спрос на электромобили замедляется во всем мире, несмотря на беспрецедентные усилия по поддержке этой отрасли со стороны государств», – сказал Сечин.

Он отметил, что на данный момент происходит пересмотр политики субсидирования электромобилей. «После того как несколько лет назад удалось привлечь покупателей высокими субсидиями, сейчас правительства западных стран планируют ввести налоги на электромобили для затыкания образовавшихся дыр в бюджете», – заявил Сечин.

По оценке МЭА, на которую сослался главный исполнительный директор «Роснефти», к 2035 году переход на электромобили может привести к недополучению 110 миллиардов долларов налогов на моторное топливо, которые направляются на поддержание дорожного хозяйства и улучшение транспортной инфраструктуры

Сечин напомнил, что для компенсации выпадающих доходов бюджета целый ряд стран, включая Великобританию, Новую Зеландию, Израиль и большинство североамериканских штатов, уже приступили к введению налогов на электромобили и гибридные автомобили, а Германия недавно объявила о прекращении льгот и ускоренной отмене субсидий.

«По мере сокращения субсидий, становится понятно, что даже в богатых западных странах покупатель не готов переплачивать за электромобиль. Помимо высокой цены, существует целый ряд вопросов, без решения которых невозможно повсеместное внедрение электромобилей. Это недостаточный запас хода, неразвитость зарядной инфраструктуры, необходимость утилизации аккумуляторных батарей, нехватка критически важных металлов и влияние их добычи на окружающую среду, проблемы с безопасностью на дороге и многое другое», – заявил Сечин.

Помимо сбоев в работе зарядных станций, которое, как отметил Сечин, только в США выросло на 50% за два года, остро стоит и вопрос безопасности – согласно последним исследованиям, гибриды и электромобили в 2-3 раза чаще совершают наезд на пешеходов, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

При этом полная электрификация транспорта в ряде мегаполисов мира может превышать более 0,5 трлн долларов, сказал глава «Роснефти».

«Например, по нашей оценке, электрификация транспорта в таких городах, как Сан-Паулу, Мумбай, Нью-Йорк, Лондон, Йоханнесбург и Шанхай, может стоить более полутриллиона долларов», – рассказал Игорь Сечин.

Также глава «Роснефти» заметил, что на пути к углеродной нейтральности уже к 2030 году потребуется увеличить производство меди почти в 1,5 раза, никеля и кобальта – в 2 раза, а лития – более чем в 4 раза. Это может еще больше увеличить нагрузку на землю, воду и ресурсы в развивающихся странах, в которых расположена большая часть залежей полезных ископаемых, критически важных для «зеленого» перехода.

Отдельно Игорь Сечин отметил медь, потребление которой без учета «зеленой повестки» превысит 900 миллионов тонн к 2050 году. «Помимо этого, для электрификации мирового автопарка (не считая других целей энергоперехода) понадобится еще 500 миллионов тонн. Таким образом, совокупное потребление меди к 2050 году может вдвое превысить весь объем этого металла, добытый за всю предыдущую историю человечества. Эта величина также на 60% превышает все извлекаемые запасы, имеющиеся на сегодняшний день», – рассказал он.

«Считаю, что на первом этапе проблему выбросов можно и нужно решать путем повышения эффективности производства энергии, а не вытеснения традиционных источников энергии альтернативными», – подытожил глава Компании.

ДЕФИЦИТ МОЩНОСТЕЙ ЭНЕРГОСИСТЕМ В СТРАНАХ ЗАПАДА

США и Канада рискуют столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за того, что возобновляемая энергетика вытеснила с рынка Северной Америки большой объем надежной генерации, считает Игорь Сечин.

По его словам, за последние десять лет западные технологические гиганты приложили немало усилий для демонизации ископаемого топлива, закрытия электростанций, обеспечивающих надежные поставки электроэнергии, и популяризации ненадежной возобновляемой энергетики. «Однако, как показали масштабные энергокризисы в Калифорнии и Техасе, ни солнечные батареи, ни ветряные электростанции не способны заменить традиционную электроэнергетику», – добавил глава «Роснефти».

«Благодаря многолетней агрессивной пиар-кампании и усилиям лоббистов, возобновляемая энергетика вытеснила с энергорынка Северной Америки большой объем надежной электрогенерации. В результате значительные участки территории США и Канады в данный момент рискуют столкнуться с нехваткой электроэнергии», – рассказал он.

По его словам, сегодня западные технологические гиганты пожинают плоды своих трудов, поскольку растущий спрос на электроэнергию со стороны внедряемых повсеместно центров обработки данных (ЦОД) уже не может быть удовлетворен существующими мощностями. Если до 2019 года мировое потребление электроэнергии в этом сегменте практически не росло, то за последние четыре года оно удвоилось, отметил Сечин.

По данным инвестбанка Goldman Sachs, мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных может вырасти в два с половиной раза к 2030 году на 1000 тераватт-часов, что равно совокупному потреблению Германии и Франции.

Еще больше рост потребления в мире ускоряет широкое внедрение искусственного интеллекта, считает Игорь Сечин.

«Ведь сейчас чату GPT на обработку одного запроса требуется в 10 раз больше электроэнергии, чем поисковику Google. Нынешний бум искусственного интеллекта требует отдельного осмысления. Надо учитывать, что искусственный интеллект будет все больше использовать данные деградирующего информационного пространства, где каждый имеет право на выражение своего мнения, даже если это мнение сумасшедшего», – заявил Сечин.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВОЙНА ПРОТИВ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ

Агрессивное продвижение «зеленой повестки» фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли, преодоление неравенства невозможно без надежных поставок нефти и газа, сказал глава «Роснефти».

По его мнению, в будущем спрос на электроэнергию будет расти за счет развивающихся стран, которым еще предстоит преодолеть энергетическую бедность. Так, на сегодняшний день более двух из восьми миллиардов населения Земли всё еще используют открытый огонь для бытовых нужд, а свыше 700 миллионов человек живут без доступа к электричеству.

«Поражает разрыв в потреблении энергии между бедными и богатыми странами. Так, например, подушевое потребление в Индии, где живет около 20% населения Земли, в одиннадцать раз ниже, чем в США. В целом в странах так называемой Большой семерки, где проживает менее 10% населения мира, энергопотребление на душу населения почти в три раза выше среднемирового», – рассказал Сечин в ходе своего доклада на Энергетической панели.

Он напомнил, что именно в развивающихся странах Азии и Африки наблюдается наибольший прирост населения и, как следствие, стремительное увеличение потребности в энергоресурсах. Очевидно, что в этой ситуации снижение глобального потребления ископаемых ресурсов автоматически означало бы не только сохранение, но и усугубление проблемы голода и энергетической бедности.

«Таким образом, агрессивное продвижение «зеленой повестки» фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли», – отметил глава «Роснефти».

По его мнению, преодоление энергетического неравенства невозможно без надежных поставок нефти и газа. Ратующие за полный запрет ископаемого топлива и даже за поэтапный отказ от него не учитывают роль нефти в современном мире. Ведь помимо нефтепродуктов, нефть используется для производства огромного количества товаров повседневного спроса, без которых жизнь современного человека уже невозможно себе представить.

«Отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни. И, наоборот, для многих стран рост потребления нефти означает доступ к благам цивилизации», – резюмировал Игорь Сечин.

РОСТ СПРОСА НА НЕФТЬ

Мировой спрос на нефть продолжит расти, несмотря на ожидания его пика, сказал глава «Роснефти».

«Неудивительно, что спрос на нефть в мире продолжает расти, несмотря на ожидания так называемого «пика нефти». Думаю, что прогноз ОПЕК рисует вполне реалистичную картину будущего мировой энергетики», – сказал он. Согласно этому прогнозу, напомнил Сечин, первичный спрос на нефть вырастет почти на 20% до 116 млн барр. в сутки к 2045 году. Нефть продолжит занимать около 30% в мировом энергобалансе.

При этом, по мнению главы «Роснефти», развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия. Уже к 2030 году рост спроса в этой группе стран совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления. Наибольший рост спроса на нефть ожидается в странах Азии, являющихся основными торговыми партнерами России.

Особое внимание Игорь Сечин обратил на Индию: «Индия за последние годы достигла значительных успехов в экономике. С 2010 года спрос на энергию в Индии вырос на 45%, что сделало эту страну третьим потребителем энергии в мире». Он также отметил, что по прогнозам, в ближайшие пять лет Индия продолжит свой мощный экономический рывок и войдет в тройку крупнейших экономик мира с ВВП в 5 трлн долларов, а к 2050 году обгонит США по размеру экономики. Конечное потребление энергии в Индии должно вырасти на 90% к 2050 году – это один из самых высоких темпов роста в мире.

ЛИДЕР ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Россия, несмотря на увеличивающееся санкционное давление, сохраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики, заявил Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «Принимая во внимание факторы влияния, Россия продолжает реализовывать свой потенциал развития энергетики и укреплять свои позиции на мировом энергорынке», – отметил он.

Не так давно Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул важность переориентации российского экспорта на быстрорастущие рынки АТР.

Игорь Сечин напомнил, что разворот российского энергетического экспорта на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона начался со строительства ВСТО (магистральные нефтепроводы Восточная Сибирь – Тихий океан) и инвестиций в нефтегазовый сектор Индии задолго до закрытия европейских рынков для нашей страны.

«На данный момент на АТР приходится более 80% экспорта российской нефти и уже сейчас очевидно, что переориентация поставок полностью себя оправдала», – отметил Игорь Сечин.

Отдельно глава «Роснефти» отметил развитие проекта Северного морского пути – новой транспортной артерии, которая позволит связать мощную ресурсную базу российского Севера с рынками развивающихся стран.

«Благодаря этому проекту потребители энергии в Азии получат доступ к богатейшим ресурсам арктического шельфа и Сибири. Напомню, что сегодня в Арктике добывается 10% общемировых объемов нефти и 25% природного газа. При этом в российской Арктике сосредоточено 80% всех запасов арктической нефти и газа мира», – подытожил Сечин.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

Необходимыми условиями для продолжения экспорта российской нефти являются торговля в национальных валютах и развитие альтернативных платежных систем, сказал Игорь Сечин. «В этом направлении уже достигнут существенный прогресс: за последние два года доля рубля в расчетах за экспорт выросла более чем в три раза и превысила 40%», – подчеркнул он.

Сечин отметил растущую роль дружественных валют в мировой торговле. «Хорошо иллюстрируют дедолларизацию недавние успехи Китая в использовании юаня. Так, в сентябре прошлого года юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT», – заявил он.

По его мнению, показательна и динамика российско-китайских взаиморасчетов. «Значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран позволили нашим странам оперативно перейти на расчеты в национальных валютах, доля которых по итогам 2023 года превысила 90%»,- сказал глава «Роснефти».

Игорь Сечин подчеркнул, что для дальнейшего расширения использования национальных валют как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами необходимо создание соответствующей инфраструктуры и инструментов, обеспечивающих проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов, использование своп-линий, а также всего спектра систем для обмена межбанковскими сообщениями.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Новая стратегия энергоснабжения должна формироваться с учетом потребностей развивающихся стран, заявил Игорь Сечин.

«Теперь, когда несостоятельность концепции «зеленого перехода» уже очевидна, нам предстоит выработать новую стратегию надежного и безопасного энергоснабжения по справедливым ценам с учетом потребностей развивающихся стран», – отметил глава «Роснефти».

«У нас нет никаких сомнений в способности российского энергетического комплекса обеспечить необходимый объем энергоресурсов для внутренних российских потребителей, а также ничто не помешает нам исполнить наши контрактные обязательства перед всеми нашими партнерами», – подытожил Сечин.

По словам главы Компании, российская нефтяная отрасль самодостаточна с точки зрения ресурсной базы, технологий и способна решать стоящие перед ней задачи. Однако экономическая среда, в которой она работает, характеризуется рядом факторов.

К их числу Игорь Сечин отнес добровольные ограничения добычи в рамках Соглашения ОПЕК+, а также растущее санкционное давление, в том числе установленный странами Запада потолок цен на российскую нефть, запрет на использование западной финансовой системы, логистические барьеры.

Влияние на работу российской нефтяной отрасли оказывают и внутренние факторы. В их числе – высокая налоговая нагрузка. «Отрасль формирует более 12 триллионов рублей доходной части бюджета при налоговой нагрузке в среднем 75% от финансового результата», – отметил Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» также обратил внимание на запретительные процентные ставки и ограниченный объем доступной ликвидности на финансовом рынке. «Несмотря на рекордные 103 триллиона рублей ликвидности, находящиеся в периметре российской банковской системы, отрасль лишена возможности привлечения финансирования», – заявил Сечин.

«Очевидно, что высокая эффективность депозитов со ставкой 18-19% дестимулирует инвестиционные процессы в реальной экономике, необходимые для устойчивого развития», – сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» в завершение доклада привел слова выдающегося китайского философа Конфуция: «Там, где кончается терпение, начинается выносливость».

ГЛАВЫ ЗАРУБЕЖНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭНЕРГОПАНЕЛИ

Ведущие эксперты и представители крупного энергетического бизнеса также представили свой взгляд на текущее состояние энергетического рынка.

Вице-президент КННК Чжан Даовэй в ходе своего выступления отметил, что сегодня наблюдается ускорение небывалых до этого в мире процессов, которые принесли ряд изменений в мировую геополитику, в мировую экономическую деятельность.

«Вслед за новым витком научно-технической революции на рынке энергоносителей наступила радикальная перестройка и преобразование его структуры», – сказал Даовэй. По его мнению, доля ископаемых источников топлива в первичном потреблении находится на уровне 80%. Вице-президент КННК выразил уверенность в том, что с учетом энергоперехода и в рамках научно-технического прогресса растущие мировые потребности в энергии могут быть в целом удовлетворены.

Чжан Даовэй согласился с выводами, прозвучавшими в докладе Игоря Сечина на Энергопанели. «Мы полагаем, что в рамках общего движения к энергетическому переходу, правильной реакцией на такие вызовы является приверженность нашему совместному согласованному развитию традиционных и новых видов энергетики, с уважением к особенностям и возможностям наших стран», – сказал топ-менеджер КННК. Нефтегаз будет еще долго оставаться надежной основой для наращивания рядом государств их конкурентных возможностей, а также для ключевой сферы – обеспечения энергобезопасности, подчеркнул Чжан Даовэй.

Вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас в своем выступлении отметил, что глобализация, как она выглядела в 90-е годы, и идеология свободной торговли провалились. «Мы видим, что санкции – это новая форма ограничения производственного потенциала, необходимого для развития стран», – сказал он.

Хосе Феликс Ривас также выразил мнение, что под предлогом «зеленого энергоперехода» реализуется строительство «зеленого» неоколониализма. «Что касается «зеленой» экономики, или вот этот «зеленый» экстремизм – единственное, что зеленого там есть, это «зеленый» доллар. Это форма сохранения доминирования и своей гегемонии», – уверен вице-президент Венесуэлы. «Чтобы противостоять этой опасной, вредящей нашему потенциалу пропаганде, мы должны действовать совместно», – сказал Хосе Феликс Ривас.

Председатель Совета директоров «Адвантиж Энерджи» Мартин Вайвировски, который имеет за плечами более чем 40-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, в том числе в России, в свою очередь согласился с тезисом из доклада главы «Роснефти» о недостатке инвестиций в новые проекты в мировой нефтегазовой отрасли.

«Мы наблюдаем, что именно сектор нефти, газа и традиционных источников энергии испытывает жесткий дефицит инвестиций», – отметил Вайвировски. Все это происходит в те времена, когда глобальный спрос на нефть продолжает расти, подчеркнул председатель Совета директоров «Адвантиж Энерджи».

«Определяется спрос, прежде всего, ростом потребления со стороны Глобального Юга. А в результате недостатка инвестиций в приоритетные направления, а также сокращения активности по разведке мы видим снижение добычи. Это прежде всего касается стран, не входящих в ОПЕК»,- подытожил Вайвиоровски.

По словам президента компании АО «Технологии ОФС» Давида Гаджимирзаева инновационный потенциал российской нефтяной отрасли высок и несмотря на санкционные ограничения и давление Запада, задача по увеличению производства высокотехнологичного оборудования будет выполнена.

Гаджимирзаев отметил, что для развития отрасли необходима кросс-индустриальная коллаборация между нефтесервисными компаниями, металлургическими и производителями электроники. «В стране есть все ресурсы для этого – это самое важное. Поэтому хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на санкционные ограничения, несмотря на давление Запада, эту задачу мы выполним», – сказал глава «Технологии ОФС».

Председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака призвал увеличивать использование СПГ, развивать и активно применять технологии улавливания и хранения углерода, которые имеют большое значение для энергоперехода.

Нобуо Танака высказал уверенность, что «Роснефть» может внести значительный вклад в обеспечение потребителей энергоресурсов, в развитие технологий улавливания и других технологий».

СТАБИЛЬНОСТЬ ЦЕН ДЛЯ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе Энергетической панели оценил возможную стоимость нефти в среднесрочной перспективе.

Глава «Роснефти» напомнил, что за недавним решением ОПЕК+ не последовало стабилизации цен на нефть и её рост, а, наоборот – ее снижение.

«Это говорит о том, что рынок учитывает другие факторы, которые воздействует на мировую отрасль. И всё же какая бы цена ни была, она должна обеспечить возвратность на вложенный капитал, и учитывать интересы как потребителей, так и производителей», – сказал Игорь Сечин, отвечая на вопрос модератора Энергопанели.

Тогда будет гарантирована стабильность, необходимая для энергобезопасности, подытожил глава «Роснефти».

«Но надо также понимать, какая существует альтернатива. А альтернатива отражена в цитате, которую мы поместили на слайд из «Божественной комедии» Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Она написана на воротах ада», – отметил Игорь Сечин. «Поэтому надо быть ответственным и искать компромиссы и консенсус на основе объективных подходов», – добавил он.

Вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас считает, что цены на нефть в этом году будут связаны с объемом предложения. «И, в первую очередь, это предложение, которое создаётся за счёт роста стран Юга. Воздействие на цены также будут оказывать международные конфликты», – сказал вице-президент Венесуэлы.

Председатель Совета директоров «Адвантиж Энерджи» Мартин Вайвиоровски отметил, что нужно смотреть на прогноз динамики спроса и предложения на рынке нефти. «Мы только что поговорили о важной роли, которую Глобальный Юг играет на нефтяном рынке. Спрос со стороны региона продолжит расти в грядущем десятилетии», – сказал Вайвиоровски и добавил, что цена будет держаться в коридоре 80-100 долларов за баррель и по мере роста экономики приблизится к верхнему пределу.

Председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака уверен, что в долгосрочной перспективе, цены на нефть постепенно будут снижаться. «Если наша цель по достижению нулевых углеродных выбросов будет достигнута в 2050 году, совершенно неизбежно, что будет наблюдаться снижение», – сказал он.

В свою очередь, президент компании АО «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев высказал мнение, что цены на нефть, наверное, будут стабильными.

«Как подчеркнул в своем докладе Игорь Иванович, к 2045 году потребление нефти достигнет уровня 116 млн баррелей в сутки. Сегодня этот показатель составляет 102,8 млн баррелей в сутки, что на 1,6 млн больше, чем в прошлом году. И уже к 2025 году эта цифра достигнет 104,3 млн баррелей. Поэтому мой короткий ответ – цены на нефть будут стабильными, потому что миру нужна нефть, и об этом не стоит забывать», – сказал глава «Технологии ОФС».

ДОКЛАД ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И.И. СЕЧИНА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ ПМЭФ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ДОКЛАДУ И.И. СЕЧИНА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ ПМЭФ

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

8 июня 2024 г

