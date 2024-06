Source: MIL-OSI Russian Language News

«Зеленый» переход является формой неоколониализма в отношении развивающихся стран, заявил Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть», выступая с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

«В отношении развивающихся стран ситуация складывается еще более неприемлемо, когда под предлогом «зеленого» перехода на практике реализуется строительство «зеленого» неоколониализма», – сказал глава Компании.

По данным экспертов, в период с 1990 по 2015 год из развивающихся стран в развитые «утекло» ресурсов на сумму более 240 триллионов долларов. «Энергопереход, то есть объявленная программа энергоперехода, является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «золотой миллиард». Это, по сути, необъявленные санкции, которые между тем применяются», – отметил Игорь Сечин.

«Совокупность дефицита энергии в результате энергоперехода и широкого набора прямых санкций, а также недобросовестной конкуренции привели к разбалансировке рынка», – уточнил глава «Роснефти», приведя в пример ограничения, наложенные США на Венесуэлу, Иран и Россию. Сечин добавил, что эти санкции «затронули в общей сложности добычу почти 18 миллионов баррелей нефти в сутки и помогли США захватить значительную долю рынка». В результате энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта США.

Игорь Сечин напомнил и о других методах США, примененных после вторжения в Ирак в 2003 году. С тех пор доходы этой страны от нефтяного экспорта, который формировал до 95% бюджета, поступают в США. «Это предоставляет американской администрации полный контроль над финансовой системой Ирака», – заметил глава Компании.

По словам главы «Роснефти», в отношении России Белый дом использует иной подход: США стремятся сократить нефтяные доходы России, что подразумевает под собой «вытеснение морского экспорта российской нефти с мирового рынка».

Главный исполнительный директор «Роснефти» заявил, что односторонние действия американского регулятора приводят к волатильности и непредсказуемости энергорынка. Американские компании в этой ситуации выбрали путь консолидации: объём сделок и поглощений в нефтегазовой отрасли США за прошлый год достиг 200 миллиардов долларов. При этом цель – не увеличение объема производства, а роль прибыли. «За два последних года пять крупнейших западных нефтегазовых компаний потратили на выплаты своим акционерам рекордные 220 миллиардов долларов, что на 30% превышает объем их инвестиций за тот же период», – заявил глава «Роснефти».

