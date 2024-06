Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2011 года в Москве построили свыше 200 спортивных объектов, среди которых как крупные профессиональные сооружения, так и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Только с начала этого года в эксплуатацию введено восемь спортобъектов. Среди них — уникальный по своим масштабам и характеристикам Дворец тенниса на территории олимпийского комплекса “Лужники” и спорткомплекс на улице Раменки», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Значительную часть спортивных сооружений возводят инвесторы. Это, например, крытая ледовая арена в Щербинке и универсальный культурно-спортивный центр «Чайка».

До конца года планируют ввести в эксплуатацию еще несколько спортивных объектов, среди которых «Алтайский» в Гольянове, «Горизонт» в Зеленограде и «Акварис» в Зябликове.

В планах города — до конца 2026 года ввести в эксплуатацию еще около 39 спортивных сооружений, в том числе 18 за счет инвесторов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI