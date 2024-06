Source: MIL-OSI Russian Language News

Поздравление Дмитрия Чернышенко Ассоциации волонтёрских центров с десятилетием

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поздравил с десятилетием Ассоциацию волонтёрских центров и поприветствовал участников «Добро.Конференции».

«Создание возможностей для самореализации и развития талантов – одна из национальных целей развития России, которые поставил Президент Владимир Путин. Это неслучайно, ведь сегодня именно человеческий капитал нашей страны выходит на первый план», – отметил вице-премьер в поздравлении.

Он напомнил о развитии волонтёрского движения во время подготовки к первой в истории страны зимней Олимпиаде и отметил роль добровольцев в проведении Универсиады, Олимпийских игр в Сочи и других событий.

«Уже 10 лет благодаря вам – активным, неравнодушным и самоотверженным людям – миллионы жителей России получают помощь и становятся счастливее. Волонтёрское движение растёт с каждым днём. Всё больше граждан участвуют в социальных проектах. Сегодня уже более 6,5 миллиона человек и около 70 тыс. организаций работают вместе на платформе “Добро.РФ„. А к 2030 году 45% молодых людей будут вовлечены в регулярную добровольческую и общественную деятельность», – подчеркнул зампред Правительства.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что Ассоциация волонтёрских центров стала надёжным партнёром государства и общества, проводником культуры взаимопомощи. По его словам, это особенно важно сейчас, когда Россия столкнулась с серьёзными вызовами. Волонтёры активно поддерживают военнослужащих – участников СВО и их семьи.

«Тысячи штабов #МыВместе регулярно оказывают гуманитарную и адресную помощь, направляют добровольцев в новые регионы. Спасибо каждому, кто вовлечён в это благородное дело, потому что вы отдаёте главное, что у вас есть, невозобновляемый ресурс – ваше время!» – сказал вице-премьер.

«Добро.Конференция» – ежегодное событие для волонтёров и лидеров социальных изменений страны. В этом году конференция проходит в третий раз. На ней в том числе будут представлены результаты работы Ассоциации волонтёрских центров за 10 лет и стратегия развития организации до 2030 года.

