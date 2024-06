Дмитрий Чернышенко: Высокие технологии способствуют эффективному проведению ЕГЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с коллективом Рособрнадзора и его руководителем Анзором Музаевым.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с коллективом Рособрнадзора и его руководителем Анзором Музаевым.

Одним из основных вопросов стало использование современных технологических решений для подготовки и проведения единого государственного экзамена.

«Президент Владимир Путин в указе о национальных целях развития поставил целью технологическое лидерство. ЕГЭ – один из примеров качественного использования высоких технологий. За эффективным проведением экзамена стоит система администрирования процесса и обработки результатов. В ситуационно-информационном центре Рособрнадзора идёт постоянный онлайн-мониторинг, работает система сбора обратной связи. Сейчас можно оставить предложения и замечания по теме ЕГЭ посредством обращения на горячую линию или в соцсети Рособрнадзора. Сегодня мы также предложили создать возможность получать обратную связь через “Госуслуги„», – сказал вице-премьер.

В ситуационно-информационном центре вице-премьеру показали, как совершенствовались контрольные измерительные материалы и технологии, обеспечивающие подготовку и проведение ОГЭ и ЕГЭ. В частности, сейчас все пункты сдачи экзамена обеспечены станциями печати, которые непосредственно в аудиториях проведения экзамена печатают уникальные бланки контрольных измерительных материалов. Для предотвращения и выявления нарушений в процессе сдачи экзаменов используется система видеонаблюдения и искусственный интеллект, а все бланки ответов и КИМ имеют специальную защиту, которая позволяет определить личность экзаменуемого в случае, если бланк ответов или КИМ выложат в интернет. При этом ведётся работа по защите персональных данных участников экзаменов и предотвращению утечек экзаменационных материалов.

В рамках встречи представители Рособрнадзора рассказали о текущем статусе проведения единого государственного экзамена. Так, 11 июня по всей России проводятся экзамены по биологии, истории и иностранным языкам.

Дмитрий Чернышенко принял участие в наблюдении за ходом экзамена в реальном времени и увидел процесс получения обратной связи от общественных наблюдателей и 1956 площадок проведения экзамена посредством портала «Смотри ЕГЭ». Как отметили представители Рособрнадзора, за проведением ЕГЭ в онлайн-режиме в среднем одновременно наблюдают более 5 тысяч человек, в основном это студенты педагогических вузов. Сегодня, в день проведения ЕГЭ по истории, биологии и иностранным языкам, на платформе «Смотри ЕГЭ» осуществлялась работа более 20 тысяч онлайн-наблюдателей.

«Рособрнадзор показал технологические решения, которые сегодня используются для автоматизации процессов контроля сдачи ЕГЭ. Мы увидели, как сейчас выстроены рабочие процессы. Постараемся поделиться имеющимся у нас опытом для совместной эффективной работы», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Также в ходе встречи вице-премьер обсудил предложения по повышению уровня мотивации учителей, в том числе финансовую составляющую их работы, и другие современные вызовы, требующие решения.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев совместно с коллегами рассказали о процедуре разработки КИМ и проверки ЕГЭ. Комиссии по разработке КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам включают 160 специалистов, в том числе 13 сотрудников Федерального института педагогических измерений. Остальные специалисты – это учителя школ (41%), представители вузов и научных организаций (59%). В проверке развёрнутых ответов принимает участие более 40 тысяч экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации.

«Единый государственный экзамен сейчас – это уникальный национальный экзамен, полностью разработанный российскими специалистами и превосходящий по многим параметрам итоговые аттестационные экзамены в других странах мира. Высокотехнологичный, прозрачный и беспристрастный», – отметил Анзор Музаев.

Также в ходе совещания обсудили основные результаты деятельности Рособрнадзора и перспективы по различным направлениям, включая снижение бюрократической нагрузки на учителей, лицензирование образовательной деятельности, государственную аккредитацию образовательных учреждений, проверку качества образования, контроль за исполнением решений и поручений Президента и Правительства России.

