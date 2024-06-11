Дмитрий Патрушев обсудил вопросы поддержки строительства рыбопромыслового флота

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Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл заседание «Инцидента №42» «Рыбопромысловые суда». В частности, вопросы объёмов строительства рыбопромыслового флота были рассмотрены при участии представителей Минсельхоза и Минпромторга, Росрыболовства и отраслевого бизнес-сообщества.
Дмитрий Патрушев отметил, что на момент старта межведомственного взаимодействия в начале 2023 года заказчиками было сдано всего 11 судов. Совместно разбирались вопросы в разрезе каждого судна и верфи, устанавливались причины неисполнения сроков, вырабатывались необходимые меры для урегулирования ситуации. В результате за прошедшее время количество сданных судов увеличилось до 26. Также в рамках инцидента проделана серьёзная работа в части нормативного регулирования.
Помимо этого, осенью 2023 года стартовал второй этап инвестквот. В его рамках также запланировано строительство судов. На данный момент уже состоялись аукционы по крабам, а также первая заявочная кампания по другим видам водных биоресурсов. Вице-премьер подчеркнул, что выработанные системные меры в том числе позволят избежать сложностей при реализации второго этапа. Всего к 2027 году должны быть сданы 106 судов.
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