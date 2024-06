Денис Мантуров встретился с Аирланггой Хартарто

Source: MIL-OSI Russian Language News

Денис Мантуров провёл переговоры с Министром-координатором по вопросам экономики Республики Индонезии Аирланггой Хартарто

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров провёл переговоры с Министром – координатором по вопросам экономики Республики Индонезия Аирланггой Хартарто в формате встречи сопредседателей Российско-Индонезийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торговой, инвестиционной, финансово-банковской сферах, в области туризма, энергетики и сельского хозяйства. Особое внимание было уделено подготовке Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией, которое позволит укрепить сотрудничество в обозначенных сферах.

«Текущий уровень двустороннего товарооборота – около 4 млрд долларов США. Необходимо объединить усилия для наращивания и диверсификации торговли, повышения её устойчивости», – отметил Денис Мантуров.

В ходе встречи достигнута предварительная договорённость о проведении очередного заседания межправкомиссии в декабре 2024 года в Джакарте.

В завершение встречи Денис Мантуров пригласил индонезийских партнёров посетить международную промышленную выставку «Иннопром», которая традиционно состоится в июле этого года в Екатеринбурге.

