Горожане проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса «Покажи Москву»

В проекте «Активный гражданин» предлагают выбрать лучшие туристические маршруты, которые представили участники онлайн-конкурса «Покажи Москву». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Голосование открыто до 15 июля.

Экскурсии победителей разместят с указанием авторства в интернет-издании «Russpass-журнал».

«В этом году конкурс стал рекордным сразу по двум показателям. Он собрал свыше 600 заявок — в два раза больше, чем в прошлый раз. Свои предложения прислали горожане от восьми до 86 лет — это самый широкий возрастной диапазон за все время. Для голосования отобрано 80 маршрутов. По традиции будут определены 17 победителей: москвичи выберут лучших в каждом из 12 округов, а жюри — пять самых креативных участников», — отметила Наталья Сергунина.

Чаще всего авторы отправляли идеи для прогулок по Центральному, Северо-Восточному и Южному административным округам. Самыми популярными темами стали история и культура. Например, конкурсанты предлагают исследовать метро, использовать во время прогулки велосипеды, гулять по городу пешком или наслаждаться видами из окон речных трамвайчиков.

Собянин пригласил москвичей придумать новые туристические маршруты по столице

В финал прошли маршруты восьмилетнего Виктора Вана по Шелепихе и 81-летней Виктории Янтовской по Капотне.

Предлагают участники и необычные форматы прогулок. Так, Анастасия Волосова из Восточного административного округа представила веломаршрут протяженностью 17 километров на тему «Московское происхождение известных фразеологизмов и крылатых выражений». Он ведет по нескольким районам — от парка «Сокольники» до Хилкова переулка.

Гид Виталий Калашников из Центрального административного округа вместе с коллективом Московского драматического театра имени С.А. Есенина создал иммерсивную экскурсию-спектакль «Читальня. Начало». Желающих познакомят с историей и интерьерами старинного особняка, где размещена библиотека-читальня имени А.С. Пушкина.

11-летняя Мария Яковлева из Западного административного округа составила маршрут «Зеленое кольцо ЗАО» протяженностью 86 километров. В него входят 35 достопримечательностей, 32 парка, сквера и заказника, шесть смотровых площадок, четыре родника и источника, две экотропы.

Среди других идей, вынесенных на голосование, — экскурсия с погружением в историю района Лефортово, путешествие в авиакосмическое прошлое района Аэропорт, природные и патриотические прогулки, а также квест по станциям второго Московского центрального диаметра.

Финалистов отбирали члены экспертного жюри. В него вошли представители Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, Музея Москвы, туристической отрасли, столичных ведомств и победители предыдущих конкурсов.

За пять лет в конкурсе приняли участие более 1,7 тысячи человек. В этом году в рамках соревнований впервые проводились выставки в парке «Сокольники» и в саду имени Н.Э. Баумана. На них были представлены снимки достопримечательностей, остановок на природных, архитектурных и исторических маршрутах, куда победители прошлых лет предлагали отправиться жителям и туристам.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За время существования к нему присоединились почти семь миллионов человек, всего прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе.

