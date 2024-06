В ТиНАО появится отраслевой промышленный кластер

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новый отраслевой промышленный кластер появится возле деревни Троицкое в поселении Щаповском. Он объединит сразу несколько технопарков и предприятий, где будут выпускать молочные, мясные, хлебобулочные, кондитерские и другие продукты. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

С 2022 года в городе открыли кластеры фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтики, а также Федеральный центр беспилотных авиасистем.

«Сегодня мы продолжаем развивать кластерный подход в работе промсектора столицы и формируем еще три кластера — квантовых технологий, строительный и пищевой. В частности, для создания пищевого кластера город предоставит 95,9 гектара земли, на которых в рамках масштабных инвестпроектов создадут современные предприятия по выпуску пищевой продукции. На производствах будут выпускать молочные, кондитерские, мясные и другие продукты питания, а также выращивать зелень и овощи на вертикальных фермах. Реализация проектов позволит создать свыше 11,4 тысячи рабочих мест», — рассказал Владислав Овчинский.

С 2016 года предприниматели, которые возводят важные для города объекты, могут получить участки для их строительства без проведения торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. С 2022-го Москва предоставляет инвесторам землю по ставке один рубль в год для локализации производств на территории столицы.

«Для создания пищевого кластера город уже предоставил инвесторам три земельных участка площадью почти 63 гектара по льготной ставке. Договоры аренды заключены на пять лет, в течение которых предприниматели должны построить производственные здания общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Например, участок предоставлен компании, которая возведет современный пищевой промышленный технопарк, где смогут найти работу 3,5 тысячи человек. Планируется, что здесь разместят производства мясной продукции, молочных, кондитерских изделий, а также готовых блюд для торговых сетей и ресторанов. Концепция предприятия позволит использовать вертикальные фермы для выращивания листовой зелени, пряных трав, салатов, кондитерских цветов.

Другой производитель построит комплекс, где одновременно смогут делать молочные, кондитерские, хлебобулочные изделия, снеки, пищевые ингредиенты, мясные полуфабрикаты, плодовоовощные консервы, напитки и упаковочную тару. Планируемый объем выпуска — 514 тысяч тонн продукции в год. Кроме того, будут выращивать зелень и ягоды. Трудоустроиться сюда смогут три тысячи человек.

Еще одна компания построит современный хлебозавод по выпуску хлеба, круассанов и слоек, в том числе длительного хранения. В сутки будет производиться до 200 тонн продукции. На предприятии смогут работать 200 человек.

Кроме того, город планирует предоставить земельные участки еще двум инвесторам. Один из них создаст комплекс по производству готовых блюд. В нем займутся выпуском полуфабрикатов высокой степени готовности, питания для железнодорожного транспорта, а также готовой еды для ресторанов, гостиниц и кейтеринга. Планируемый объем производства — 36,5 тысячи тонн продукции в год. На этом объекте будет организовано свыше 900 рабочих мест.

Один из ведущих мясоперерабатывающих заводов возведет единый распределительный центр с цехом порционной нарезки. Он создаст рабочие места для 1,5 тысячи человек. Сегодня предприятие поставляет свою продукцию 70 регионам страны помимо Москвы, поэтому его работа является крайне важной для обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее Сергей Собянин также сообщил, что вблизи поселка Спортбазы формируется крупный строительный кластер. Компактное размещение позволит компаниям работать в кооперации, а значит, ускорить и удешевить производственные процессы, при этом увеличив объемы выпуска железобетонных и прочих строительных конструкций.

