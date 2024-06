Возле станции метро «Кузьминки» построят дом по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На юго-востоке столицы построят дом по программе реновации. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

«Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 1,84 гектара и предельной поэтажной площадью объекта 50,4 тысячи квадратных метров. Территория расположена по адресу: улица Шумилова, земельный участок № 26 а. Дом построят в девяти минутах ходьбы от станции метро “Кузьминки”, рядом с объектами социальной и прочей городской инфраструктуры, а также зелеными зонами для отдыха», — отметила Юлиана Княжевская.

По словам руководителя столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, на улице Шумилова возводят два жилых корпуса. Комплекс из шести секций строят по принципу квартальной застройки. Благодаря этому двор будет закрыт от машин. Завершить основные строительно-монтажные работы планируется в следующем году.

В Кузьминках переселение по программе реновации началось в 2018 году.

«В настоящее время в районе в новостройки переехали либо оформляют документы на квартиры жители 30 домов. Для них передали под заселение 15 комплексов. В целом обладателями нового жилья по программе реновации в Кузьминках станут около 64 тысяч москвичей из 287 зданий старого фонда», — рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать здесь.

