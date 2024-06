Более двух тысяч флагов украсили Москву ко Дню России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные улицы украсили флагами в честь Дня России, который будет отмечаться 12 июня. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В честь праздника оформили флагами главные московские мосты, в их числе Большой Москворецкий, Большой Каменный, Новоарбатский, Большой Устьинский и Большой Краснохолмский. В общей сложности установлено более двух тысяч флаговых конструкций», — отметил Петр Бирюков.

Праздничное оформление появилось возле зданий Министерства обороны, Совета Федерации, Государственной Думы Российской Федерации. Перед нижней палатой парламента установили 18 флагов, а над главным входом разместят 10-метровое фасадное панно с надписью «12 июня».

На медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате в среду будут транслировать поздравительный видеоролик. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах города заработает в праздничном режиме.

Заместитель Мэра Москвы подчеркнул, что для украшения столицы ко Дню России дополнительно ничего закупать не пришлось. Все декоративные элементы используются повторно — путем передекорирования и замены праздничных полотен.

