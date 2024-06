Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Александр Новак на полях международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ провёл пленарную сессию «Пространство будущего: Северо-Кавказский макрорегион» Александр Новак на полях международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ провёл пленарную сессию «Пространство будущего: Северо-Кавказский макрорегион» Пленарная сессия о перспективах развития Северо-Кавказского макрорегиона на выставке-форуме «Россия» Предыдущая новость Следующая новость Александр Новак на полях международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ провёл пленарную сессию «Пространство будущего: Северо-Кавказский макрорегион»

Заместитель Председателя Правительства, куратор Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Александр Новак на полях международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ провёл пленарную сессию «Пространство будущего: Северо-Кавказский макрорегион». В дискуссии приняли участие глава Минэкономразвития Максим Решетников, полномочный представитель Президента в СКФО Юрий Чайка, а также главы регионов округа.

Участники обсудили возможности развития территории до 2030 года в части сельского хозяйства и городских агломераций, логистических маршрутов, креативных индустрий и туризма при сохранении традиционных ценностей, культуры и самобытности Кавказа, Адыгеи и Калмыкии.

Вице-премьер отметил инвестиционный бум на Кавказе, а также рост объёма кредитования: дополнительно по отношению к прошлому году регионы СКФО привлекли на 15% больше инвестиций. Он добавил, что поставленная Президентом в масштабах страны задача увеличить приток инвестиций в российскую экономику на 60% к 2030 году выглядит амбициозной, но выполнимой.

Приток средств идёт в том числе благодаря активному развитию особых экономических зон.

«На Кавказе действует пять особых экономических зон. Это прибрежный Каспийский кластер и четыре горнолыжных курорта: “Архыз„, “Эльбрус„, “Ведучи„, “Мамисон„. В последние годы мы отмечаем бум нерезидентов, которые хотели бы участвовать в развитии региона и вкладывать в него средства. Причём это не только местный бизнес, но и крупные компании, в том числе сетевые отельеры, которые привносят современные стандарты гостеприимства и вкладываются в обучение персонала», – отметил вице-премьер.

Ещё одним важным направлением развития Александр Новак считает развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Международный транспортный коридор «Север – Юг» он назвал южными воротами России.

Кавказ обеспечивает высокую рождаемость (два-три ребёнка на женщину) и лидирует в 2023 году по средней продолжительности жизни (77 лет в среднем и 80 лет – в Дагестане, лидере по этому показателю в России). «Для создания условий комфортной жизни на Кавказе действует отдельная государственная программа, в рамках которой финансируются различные объекты социальной инфраструктуры – школы, больницы, детские садики, а также объекты экономической инфраструктуры – горнолыжные курорты и автомобильные дороги», – сказал Александр Новак.

Важным аспектом развития региона вице-премьер назвал создание и внедрение мастер-планов развития городов при сохранении возможностей создания точек экономического роста в сельской местности, где проживает 50% населения макрорегиона. Президентом обозначено, что до 2030 года в России должны быть разработаны мастер-планы по 2 тыс. населённых пунктов.

Четвёртое направление развития – креативная экономика, или творческая индустрия, куда входят народные промыслы, творческие студии, звукозапись и т. д. Важными точками роста креативной экономики Александр Новак назвал туризм, гастрономию, благоустройство, сферу услуг и санаторно-курортное лечение.

Пятое направление развития – это туризм. Президентом поставлена задача удвоить туристический поток и довести вклад туризма в валовой внутренний продукт к 2030 году до 5%. Для СКФО, Калмыкии и Адыгеи доля туризма во внутреннем региональном продукте уже составляет 4,7%. Впереди более амбициозные цели – выйти на 10%.

Развивать туризм помогает режим особых экономических зон. «“Кавказ.РФ„ строит горнолыжные курорты, выводит их на операционную рентабельность и передаёт частному инвестору. Построенные компанией горнолыжные курорты “Архыз„ и “Эльбрус„ вошли в тройку самых посещаемых по итогам прошлого сезона. Дальше – новая высота. Необходимо развивать новые точки роста, в том числе это пляжный курорт на Каспии и бальнеологический – в Кавминводах. Результатом по этому направлению будет новый имидж Северного Кавказа как эталона безопасности, гостеприимства и комфорта», – подчеркнул вице-премьер, отметив особую важность развития бережливой экономики и сохранения экосистемы региона.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI