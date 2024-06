07.06.2024 Ministerstwo Finansów: wspólne seminarium z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz Bankiem Światowym

Source: Government of Poland in Polish

Wydarzenie zatytułowane „Enhancing fiscal framework in Poland” dotyczyło działań, które należy podjąć w celu poprawy transparentności i funkcjonowania finansów publicznych, wypracowanych wspólnie z międzynarodowymi partnerami.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, zaproszeni eksperci oraz media.

W pierwszej kolejności minister finansów Andrzej Domański zaprezentował podejmowane przez resort działania w celu poprawy przejrzystości finansów publicznych. Wspomniał o opublikowanej 29 kwietnia br. Białej Księdze finansów publicznych, obrazującej stan budżetu państwa w latach 2016-2023. Opisał również działania podejmowane w ramach tzw. pakietu przejrzystości finansów publicznych. Wśród nich, jak zaznaczył minister Domański, na szczególną uwagę zasługuje powołanie Rady Fiskalnej – instytucji monitorującej politykę fiskalną oraz zmiany w stabilizującej regule wydatkowej (SRW) mające m.in. zapobiec omijaniu przez władze publiczne nieprzekraczalnego limitu wydatków określonego przez SRW.

Seminarium zostało podzielone na dwie części tematyczne. W każdej z nich uczestnicy spotkania omówili wnioski z raportów przygotowanych w ramach współpracy Ministerstwa Finansów z międzynarodowymi partnerami.

W części zatytułowanej „Aligning stabilizing expenditure rule to the European Union Economic Governance Reform” uczestnicy wydarzenia omówili wnioski z dokonanego wspólnie przez Ministerstwo Finansów i MFW przeglądu funkcjonowania stabilizującej reguły wydatkowej. Omówiono szereg rozwiązań, m.in. dostosowanie wysokości korekty fiskalnej do rekomendacji Rady UE czy zmiany dotyczące tzw. klauzuli wyjścia.

Druga część seminarium zatytułowana „Designing an Independent Fiscal Institution for Poland” skupiała się na omówieniu wniosków zawartych we wspólnym raporcie Banku Światowego i Ministerstwa dotyczącym przeglądu działalności niezależnych instytucji fiskalnych w krajach członkowskich UE wraz z rekomendacjami dla projektowanej Rady Fiskalnej. Wśród poruszanych tematów znalazł się m.in. mandat przyszłej Rady Fiskalnej, sposób wyboru członków czy organizacja biura analiz wspierającego działalność Rady.

