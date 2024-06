07.06.2024 Varsovia | KPRM Żołnierze i funkcjonariusze muszą czuć wsparcie państwa

Będę także prosił następnie wszystkich wojewodów z województw przygranicznych o rozmowę, tam w Białymstoku, na temat działań, jakie musimy podejmować przy polskiej granicy we wszystkich województwach granicznych i o sytuacji przy granicach. W kilku miejscach, nie tylko tam, na Podlasiu, te problemy graniczne występują prawie każdego dnia – poinformował Premier.

W poniedziałek, 10 czerwca, w Białymstoku odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów. Ale to nie zamyka kalendarza działań na wschodzie Polski. Tego dnia odbędzie się także, zwołane przez Prezydenta, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Szef rządu do czasu zmiany przepisów, będzie oczekiwał zarówno od prokuratury, Żandarmerii Wojskowej, jak i policji postępowania, które zgodnie z prawem będzie również służyło polskim żołnierzom.

Jestem przekonany, że w poniedziałek, na posiedzeniu rządu, pan Minister będzie gotowy z tymi propozycjami. Chodzi o to, żeby także przepisy prawa, jednoznacznie wspierały polskiego żołnierza wtedy, kiedy w obronie własnej, w obronie polskiego terytorium czy granicy, używa broni. Musi mieć poczucie gambego bezpieczeństwa – podkreślił Donald Tusk.

Wprowadzimy działania naprawcze Żołnierze na granicy mogą używać broni. Działają w zakresie i na podstawie prawa. Przepisy wymagają jednak doprecyzowania. Dlatego Premier zobowiązał Ministra Obrony Narodowej do przygotowania propozycji zmian.

Mam nadzieję, że wszyscy wyciągną prawidłowe wnioski. A jeśli nie, to pożegnają się ze swoimi stanowiskami. Mam nadzieję, że te słowa dotarły do ​​wszystkich zainteresowanych – dodał.

Premier zwrócił także uwagę, że czasami brak determinacji niektórych przedstawicieli władzy w uzasadnionym dymisjonowaniu ludzi, którzy nie gwarantują prawidłowego działania, może doprowadzać do sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia – nie je steśmy pewni, czy prokuratura wojskowa podjęła odpowiednie działania w tej sprawie.

Jednocześnie, Donald Tusk zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości, aby bezpośredni nadzór nad dalszym postępowaniem w sprawie żołnierzy objął Prokurator Krajowy.

Mam nadzieję, że wreszcie wszyscy, nie czekając już na przykre wydarzenia, zrozumieją, że są odpowiedzialni także za jakość ludzi, z którymi pracują. I że powinni naprawdę poważnie podejść do kwestii oczyszczania administracji na najwyższych szczeblach z ludzi, którzy nie gwarantują sensownego działania. A czasami wręcz przeciwnie – tak czasami można mieć takie wrażenie – są gotowi raczej działać na niekorzyść państwa polskiego – powiedział szef rządu.

Żołnierze chcą chronić polskiej granicy i robią to naprawdę z determinacją. Kilkanaście godzin temu użyli między innymi broni gładkolufowej, chroniąc w okolicach Białowieży polskiej granicy przed kolejnymi zmasowanymi próbami jej nielegalnego przekroczenia – dodał Donald Tusk.

Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem sytuacji na granicy. Para bromear, co do której powinniśmy być zdecydowanie zjednoczeni, jeśli chodzi o atmosferę wokół działań polskich służb, wojska, policji, Straży Granicznej. Działają oni na granicy, czasami niestety z poświęceniem życia, bronią Rzeczypospolitej przed rozmaitymi formami agresji, organizowanej przez Białoruś i Rosję – mówił Premier Donald Tusk podczas oświadczenia dla mediów.