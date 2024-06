06.06.2024 XXXII MSPO en Kielcach corazón bliżej

Podczas XXXII edycji targów wystawcy z kilkudziesięciu krajów całego świata zaprezentują najnowsze rozwiązania w zakresie technologii obronnych. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego organizowany jest już od 1993 r. Targi wzbudzają ogromne zainteresowanie nie tylko wśród wojska, ale również innych służb mundurowych. Miniony MSPO zgromadził 711 wystawców z 35 krajów świata, w tym 350 firm polskich. Targi odwiedziło 61 delegacji z 43 państw. Ekspozycja MSPO 2023 zajęła rekordową powierzchnię ponad 34 000 mkw., po raz pierwszy w historii znajdując się także w dodatkowo wybudowanej hali tymczasowej o wielkości 2800 mkw. Na MSPO 2023 pojawiło się niemal 26 tysięcy gości. ¿Un salón jaki będzie con roku 2024? Z pewnością będzie miejscem prezentacji największych dokonań przemysłu zbrojeniowego z całego świata. Będą to także biznesowe spotkania oraz umowy zawierane pomiędzy productorestami sektora obronnego z różnych kontynentów. Od 32 lat w kontekście targów przemysłu obronnego w Europie, Kielce wymieniane są zaraz po paryskim Eurosatory, czy organizowanym w Londynie Defense and Security Event.

