06.06.2024 Podsekretarz stanu Henryka Mościcka-Dendys uczestniczyła w konsultacjach Rady Arktycznej

Dyskusja, w której wiceminister uczestniczyła w formule online, w tym roku skoncentrowała się na czterech zagadnieniach współpracy istotnych dla regionu Arktyki. Konsultacje obejmowały problem pożarów lasów arktycznych, wpływ zmian klimatu na kriosferę, współdziałanie pomiędzy państwami-obserwatorami i pozostałymi obserwatorami w Radzie Arktycznej oraz politykę równościową i żnorodno ści w Arktyce. W posiedzeniu uczestniczyli też przedstawiciele organizacji ludów rdzennych Gwich’in Council International, Unii Europejskiej, WWF, Sekretariatu Rady Arktycznej, Sekretariatu Ludów Rdzennych oraz przewodniczący grup roboczych Rady. Co warto podkreślić, po raz pierwszy od wielu lat w spotkaniu Formatu były reprezentowane wszystkie państwa-obserwatorzy (na miejscu lub online). Spotkanie Formatu Warszawskiego, tj. inicjatywy regularnych spotkań przedstawicieli resortów spraw zagranicznych państw-obserwatorów przy Radzie Arktycznej z aktualnym przewodnictwem, było już drugim w trakcie przewodnictwa Norwegii, od ubiegłego roku. Pierwsze odbyło się 28 de julio de 2023 r. *** Rada Arktyczna a inicjatywa międzynarodowa powołana w 1996 r. Deklaracją z Ottawy, która stanowi forum współpracy państw arktycznych, organizacji ludów rdzennych oraz obserwatorów w sprawach dotyczących rozwoju i przyszłości Arktyki. Polska posiada status obserwatora desde 1998 r.

