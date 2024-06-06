Эксперты Вышки приняли участие в подготовке доклада «Россия и Оман — перспективы партнерства» на ПМЭФ-2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В докладе, подготовленном Фондом Росконгресс и экспертами Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, анализируется текущее состояние экономики Султаната Оман и перспективы российско-оманского партнерства. В преддверии ПМЭФ-2024 Вышка первой из российских вузов подписала соглашение о сотрудничестве с оманским университетом.

Султанат Оман в этом году станет страной — гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Статус страны-гостя подразумевает комплекс мероприятий в рамках как деловой, так и культурной программы. Тому, как развивается Оман, и перспективам российско-оманского партнерства посвящено исследование Фонда Росконгресс и ИГМУ НИУ ВШЭ.

Эксперты отмечают, что в структуре экономики султаната происходит постоянная диверсификация, а доля нефтегазового сектора постепенно снижается. При этом в целом отмечается устойчивый экономический рост. Российско-оманское сотрудничество характеризуется ростом товарооборота и сосредоточено преимущественно в топливно-энергетическом комплексе. В неуглеводородных отраслях взаимодействие налажено по направлению экспорта трубной продукции для нефтегазовой отрасли.

Перспективным представляется обсуждение возможности участия российских компаний в проектировании, строительстве и сервисном обслуживании инфраструктурных объектов строящегося железнодорожного комплекса Омана. Кроме того, важным направлением сотрудничества может стать налаживание на системной основе инструментов академической мобильности, направленных на увеличение числа оманских студентов в российских вузах, в том числе по таким востребованным направлениям подготовки, как медицина и фармация, инженерные науки, государственное и муниципальное управление, а также транспорт и логистика.

«От того, насколько полно и эффективно нам удастся реализовать эти перспективы на пути строительства партнерских отношений, во многом зависит не только будущее интеграционных проектов дружественных стран Глобального Востока и Глобального Юга, но и развитие всей мировой экономики», — полагают авторы доклада.

Напомним, что Высшая школа экономики первой из российских вузов заключила соглашение о сотрудничестве с университетом из Омана. Соответствующий документ был подписан на проходившей 23–25 мая этого года Международной партнерской неделе НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге ректором Вышки Никитой Анисимовым и ректором Университета Низвы Ахмадом ар-Равахи.