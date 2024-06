Эксперты Вышки приняли участие в подготовке доклада «Россия и Оман — перспективы партнерства» на ПМЭФ-2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В докладе, подготовленном Фондом Росконгресс и экспертами Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, анализируется текущее состояние экономики Султаната Оман и перспективы российско-оманского партнерства. В преддверии ПМЭФ-2024 Вышка первой из российских вузов подписала соглашение о сотрудничестве с оманским университетом. Султанат Оман в этом году станет страной — гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Статус страны-гостя подразумевает комплекс мероприятий в рамках как деловой, так и культурной программы. Тому, как развивается Оман, и перспективам российско-оманского партнерства посвящено исследование Фонда Росконгресс и ИГМУ НИУ ВШЭ. Эксперты отмечают, что в структуре экономики султаната происходит постоянная диверсификация, а доля нефтегазового сектора постепенно снижается. При этом в целом отмечается устойчивый экономический рост. Российско-оманское сотрудничество характеризуется ростом товарооборота и сосредоточено преимущественно в топливно-энергетическом комплексе. В неуглеводородных отраслях взаимодействие налажено по направлению экспорта трубной продукции для нефтегазовой отрасли. Перспективным представляется обсуждение возможности участия российских компаний в проектировании, строительстве и сервисном обслуживании инфраструктурных объектов строящегося железнодорожного комплекса Омана. Кроме того, важным направлением сотрудничества может стать налаживание на системной основе инструментов академической мобильности, направленных на увеличение числа оманских студентов в российских вузах, в том числе по таким востребованным направлениям подготовки, как медицина и фармация, инженерные науки, государственное и муниципальное управление, а также транспорт и логистика. «От того, насколько полно и эффективно нам удастся реализовать эти перспективы на пути строительства партнерских отношений, во многом зависит не только будущее интеграционных проектов дружественных стран Глобального Востока и Глобального Юга, но и развитие всей мировой экономики», — полагают авторы доклада. Напомним, что Высшая школа экономики первой из российских вузов заключила соглашение о сотрудничестве с университетом из Омана. Соответствующий документ был подписан на проходившей 23–25 мая этого года Международной партнерской неделе НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге ректором Вышки Никитой Анисимовым и ректором Университета Низвы Ахмадом ар-Равахи.

Делегация Университета Низвы провела также переговоры о совместных проектах с коллегами из Вышки. Оманский вуз представляли проректор по науке профессор Ахмад ал-Харраси, директор отдела международных связей Бадр ас-Сулаймани и директор отдела планирования и управления качеством образования доктор Валид ар-Раджхи. Обсуждались, в частности, стажировки студентов-арабистов в Университете Низвы, организация визитов оманских профессоров в Институт востоковедения и африканистики питерской Вышки с целью обмена опытом преподавания, чтения лекций и проведения практических занятий, а также совместных научных исследований и публикаций. Оманский университет имеет современную развитую инфраструктуру для приема иностранных студентов и все необходимые условия для погружения в дружелюбную языковую среду. Низва — второй по величине после столичного Маската город в стране, который считается культурной столицей Омана. В Международной партнерской неделе в Санкт-Петербурге приняли участие руководители и эксперты 23 вузов из 15 стран. Помимо Омана, состоялось подписание партнерских соглашений НИУ ВШЭ с вузами Индии и Узбекистана.

