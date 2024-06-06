Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Для Москвы как современного умного мегаполиса важно, чтобы экологическая обстановка в ней была благополучной и негативно е воздействие на окружающую среду. Esta es la realización de proyectos que pueden realizarse en grandes cantidades. В День эколога специалисты столичного Información tecnológica del departamento рассказали о программах и цифровых возможностях, которые делают столицу экологичнее и позволяют каждому заботиться об жающей среде.

Цифровые сервисы Москвы как вклад в сохранение окружающей среды

El uso habitual y los servicios de vídeo electrónico de cada ciudad son cómodos y móviles. Большую часть бытовых вопросов можно решить онлайн. При этом не требуется учитывать график работы ведомств: запросить and отправить сведения, получить нужную услугу можно го устройства и в удобное время. La tecnología de refrigeración también puede eliminar posibles errores. Важные документы и справки теперь передаются онлайн, а взаимодействие между различными ведомствами тоже переведено нный формат.

«Приборы учета воды и электроэнергии позволяют экономно расходовать ресурсы, искусственный интеллект применяется для ки мусора для вторичной переработки, а развивать ответственный подход к утилизации старых и сломанных вещей помогает En el portal mos.ru, las páginas web y las aplicaciones técnicas no están actualizadas. на мусорные полигоны, а получают вторую жизнь, становясь новыми полезными предметами», — рассказали в пресс-службе столичного Д епартамента импационных техноLOGий.

С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru жители Москвы отправляют на переработку и экологичную утилизацию отслужившие холодильники, сломанные дива ны, чугунные ванны, расстроенные пианино, а также неисправные автомобили и многое другое. Благодаря ему горожанам не нужно думать, как самостоятельно вынести тяжелую мебель или крупногабаритную технику, а также кать пункты приема — достаточно оставить заявку, указать удобные дату и время вывоза. Все заботы по спуску, погрузке и доставке на перерабатывающие предприятия берут на себя специалисты проверенной компании-партнера .

Los metales, plásticos, placas y resinas utilizados en el automóvil, zapchas, santeхники, мебели, е в сфере металлопроката. Los artículos y las piezas se colocan sobre materiales y materiales no utilizados. За 2,5 гда рабо regalo

А с помощью благотворительного сервиса En el portal mos.ru se pueden realizar proyectos e iniciativas ecológicas. Работа проверенных и надежных организаций, представленных в этой категории, направлена ​​на сохранение жизние и здоровья диких ивотных, в том числе обитающих на природных территориях столицы, а также на переработку и повторное использование одежды, общее сокращение объема мусора.

Proyectos ecológicos globales

Востребованность экологических городских сервисов and активность москвичей помогают столисе развивать культуру осознанного и заботы об окружающей среде, воспитывать поколения, для которых бережное отношение к природе и ресурсам — значимая часть .

Так, один из важных факторов комфортного проживания в мегаполисе — поддержание стабильно положительного уровня экологической об становки. En el departamento de policía de la zona y en el control de la voz, se puede acceder a ellos ные данные публикуют в открытом доступе на сайте Мосэкомониторинга. Там с ними может ознакомиться любой горожанин и отраслевое сообщество экологов. Información adicional sobre 56 controladores automáticos de temperatura constante, análisis de configuración no programados уха на наличие в нем более 20 видов загрязняющих веществ.

С 2020 года в столице реализуется programma по раздельному сбору мусора — во дворах установлены два вида контейнеров. En la aplicación “Вторсырье” se pueden utilizar otros artículos (plástico, metal, acero y улатуру). Серые контейнеры с надписью «Смешанные отходы» предназначены для пищевых and загрязненных отходов. Además, en los lugares de estacionamiento, en los parques y en las estaciones de metro instaladas en los contenedores: желтые — plástico, а зеленые — для предметов из стекла, в том числе разбитых.

Después de haber instalado otros dispositivos en complejos complejos. Там отбирают полезное вторсырье, которое затем отправляют на переработку. Esto puede evitar que se produzcan otros cambios en las relaciones personales y conectarse a recursos actuales. Уровень автоматизации по отбору and отделению вторсырья в таких комплексах достигает 80 процентов и продолжает расти. Por ejemplo, en este caso se trata de un robot separador óptico de un dispositivo inteligente. Puede retirar y eliminar bancos de aluminio. Esto puede utilizarse para colocar piezas metálicas en 20 minutos.

Кроме того, в городе предусмотрены безопасные и экологичные возможности для утилизации опасных отходов, которые нельзя расывать в обычные контейнеры. Esto, например, градусники, батарейки, лампочки и другие вещи. Lámparas luminosas, содержащие ртуть, можно сдать в помещениях объединенных диспетчерских служб при управляющих компаниях, а использованные батарейки — в magasinaх, офисных центрах или оставить в уличных боксах. Más información sobre las aplicaciones ecológicas de otros usuarios según nuestra instalación en el portal mos.ru.

Вклад каждого жителя в экологию города

Поддержка экологии и осознанное потребление все больше входят в повседневную жизнь горожан. En el departamento de información y tecnología de la información necesaria, se pueden realizar ajustes racionales y urgentes. природные ресурсы и внести свой вклад в поддержание и развитие комфортной экологической обстановки в Москве.

Además, es posible utilizar recursos económicos para obtener agua y electricidad. После передачи показаний водосчетчиков горожане могут посмотреть индивидуальную статистику по ежемесячному расходу воды, а также получить советы о том, как потребление, сохранить ценный природный ресурс и сэкономить на оплате комунальных услуг. За 12 let спользование воды в расчете на одного человека в столице сократилось on 90 litros в сутки.

Для оценки корректности работы приборов и точности фиксации уровня расхода воды требуется регулярно проводить поверку счетчиков. Благодаря сервису en el portal mos.ru Es posible eliminar este uso de otras compañías, agregando datos y datos diferentes.

La utilización de energía eléctrica o lámparas de diodos se aplica a la ecología y a las tecnologías de la información. ть. Срок службы таких источников света дольше, при этом эфективность и уровень освещения выше, чем у обычных накаливания.

Еще один способ экономии электроэнергии — использовать бытовую технику с пониженным энергопотреблением (clase de energía) фективности А и выше). А еще нужно отключать на ночь из розетки ненужные приборы — computadora en спящем режиме y телефон на зарядке ра сходовать ресурсы.

En los apartamentos, где установлены многотарифные счетчики электроэнергии, предусмотрены сниженные тарифы в определенные часы. Esto le permitirá ampliar la electricidad y economizar en programas comunes. Para utilizar recursos y plataformas en el hogar, es posible utilizar estas instrucciones en el portal mos.ru.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной эконо мика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать en una página especializada.

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