Финансовые новости: Тренды цифровизации платежей: доклад Банка России

Платежный рынок России — один из самых высокотехнологичных в мире. Он развивается как под влиянием потребностей граждан и компаний, так и с учетом цифровизации государства в целом. Простота, удобство, скорость проведения платежей и повышение их безопасности — основные цели развития платежных услуг во всех странах. Какие технологии и сервисы помогают их достичь? Об этом аналитический доклад Банка России «Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке».

Граждане нашей страны активно пользуются цифровыми устройствами и сервисами: 85% из них получают услуги онлайн, проводят в Интернете в среднем не менее 5 часов в день. При этом количество совершаемых ими платежей постоянно возрастает. Это стимулирует компании создавать инновации в платежной сфере, а регуляторов — поддерживать их внедрение. Доклад включает предложения Банка России по перспективам развития национальной платежной системы и ставит ряд вопросов к читателям. Комментарии и ответы можно направлять до 4 июля включительно по адресу SVC_DNPS_ORNPS@cbr.ru. Мнения участников рынка и экспертного сообщества важны для Банка России в связи с продолжающейся работой над стратегическим документом по развитию национальной платежной системы на новый период. Фото на превью: Golden Dayz / Shutterstock / Fotodom

