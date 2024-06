Финансовые новости: Как сделать финансовые услуги доступнее для жителей сельской местности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

При выборе формата оказания финансовых услуг важно учитывать численность населения и уровень дохода людей, уточнил регулятор в информационном письме банкам.

Например, в населенных пунктах, где проживает свыше 3 тыс. человек, Банк России рекомендует сохранять стационарное подразделение (филиал, дополнительный офис), устанавливать банкоматы, открывать окна в отделениях почтовой связи, где можно совершить большинство банковских операций. В селах, где проживает менее 3 тыс. человек и нельзя обеспечить экономическую эффективность работы стационарного подразделения, банкам предложено организовать работу мобильных офисов или выездное обслуживание, установить банкоматы с функцией приема наличных, предоставить возможность снятия денег с карты на почте или на кассе магазина, заключив договор с торгово-сервисным предприятием. Услуга «наличные на кассе» в последние годы стала очень популярной среди жителей отдаленных и малонаселенных территорий. Следует также учитывать уровень дохода жителей сельской местности и их потребности. Людей нужно информировать о том, какие финансовые услуги они могут получить в конкретной точке, как их получить, а также об основных параметрах и рисках этих продуктов и услуг, о взимаемых комиссиях, если они есть. «Мы рассчитываем, что самые крупные банки останутся в сельской местности и будут эффективно сочетать дистанционные и облегченные форматы обслуживания, учитывая потребности жителей конкретных населенных пунктов и свою экономическую модель. Также важно, чтобы к этой работе присоединялись и другие кредитные организации, которым будет проще это сделать, ориентируясь на имеющийся опыт крупнейших банков», — отметил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Кроме того, банкам рекомендовано обеспечить беспрепятственный доступ к своим офисам, а также сделать услуги доступными для пожилых, маломобильных граждан и людей с инвалидностью. Рекомендации основаны на практическом опыте крупных банков — членов специальных рабочих групп при Банке России, которые ведут системную работу, чтобы сохранять присутствие в сельской местности и на отдаленных и малонаселенных территориях. Фото на превью: Kirill Veprikov / Shutterstock / Fotodom

