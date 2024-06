Татьяна Илюшникова и Владимир Строев выступили на сессии «Время компетенций» в рамках ПМЭФ-2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 июня 2024 года начался Петербуржский Международный экономический форум (ПМЭФ-2024), в котором принимает участие ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

Вместе с заместителем министра экономического развития Татьяной Илюшниковой Владимир Строев выступил на сессии «Время компетенций» Российского форума малого и среднего предпринимательства (МСП).

На сессии обсуждалось нуждается ли рынок бизнес-образования в стандартизации, какие компетенции нужно развивать предпринимателям, какие знания будут актуальны в ближайшем будущем, как обеспечить возможности для беспрерывного обучения предпринимателей, кто такие бизнес-тренеры и должна ли регулироваться их деятельность?

Татьяна Илюшникова поделилась мнением, что сегодня знания являются самым ценным капиталом. Рынок делового образования в России растет ежегодно и в этом году может превысить 100 млрд рублей. А рынок онлайн-образования предпринимателей в 2023 году увеличился на 35%. Министерство видит появление новых запросов на обучение: это треки, связанные с логистическими изменениями, структурной и цифровой трансформацией, задачами ESG, искусственным интеллектом. Замечено также, что участники обучающих программ для бизнеса молодеют. 68% всех прошедших бизнес-обучение за четыре года – молодые люди до 35 лет. Следовательно, повышается и обучаемость предпринимательского сообщества.

Владимир Строев в своём выступлении рассказал о подготовке молодых предпринимателей в ГУУ с использованием проектного метода обучения и практиках выявления и воспитания лидеров. Отдельно ректор упомянул об организации нашим университетом успешных зарубежных стажировок молодых выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства.

«За прошедший год при непосредственном участии Государственного университета управления были проведены стажировки для предпринимателей в дружественных странах: Китае, Казахстане, Египте и Турции. Их участники посещали торговые представительства России, университеты, крупные местные предприятия и деловые центры, вели переговоры, налаживали связи, перенимали опыт», – рассказал Владимир Витальевич.

В продолжение речи об успешном опыте, ректор поделился с собравшимися информацией о проведении организованного Министерством экономического развития Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес», церемония награждения победителей которого будет проведена в рамках ПМЭФ.

ПМЭФ — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

В ПМЭФ-2023 в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира. На площадке Форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд рублей.

Дата публикации: 5.06.2024

