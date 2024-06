Татьяна Голикова провела заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Доме Пашкова Российской государственной библиотеки прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

День рождения гения русской литературы вся страна традиционно празднует 6 июня, к памятной дате также приурочен День русского языка. Подготовка к празднованию 225-летнего юбилея Александра Пушкина велась с 2022 года, когда распоряжением Правительства был утверждён план основных мероприятий на год, включающий 75 основных событий.

Открывая заседание, Татьяна Голикова отметила, что по поручению Председателя Правительства, главы организационного комитета по празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина Михаила Мишустина необходимо «сделать всё возможное, чтобы как можно больше людей в мире вспомнили, узнали лучше или узнали впервые великого русского поэта. Рассчитываем, что результаты работы оргкомитета помогут не только сохранить память о нашем классике, но и будут способствовать сохранению чистоты и красоты родного языка».

«Юбилей мы празднуем во всероссийском масштабе, – подчеркнула Татьяна Голикова. – Мероприятия пройдут по всей стране, включая, конечно, и новые российские регионы».

Говоря об уже проделанной работе, Заместитель Председателя Правительства рассказала, что удалось значительно продвинуться в реализации крупных многолетних проектов, ставших ключевыми событиями юбилея. Важная часть плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина – общероссийская программа реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в России. В неё входят 11 музеев – три федеральных и восемь региональных. На реализацию программы в федеральном бюджете предусмотрено 1 млрд 134 млн рублей.

Также в каждом из музеев, посвящённых жизни и творчеству Пушкина, – в стране их около 20 – созданы условия для проведения пушкинских торжеств, притяжения туристов и почитателей таланта Пушкина.

В наиболее важных музейных центрах отреставрированы ключевые объекты, обновлены и созданы новые экспозиции, восстановлены оригинальные интерьеры и ландшафты. «Это масштабная и разноплановая работа, требующая больших вложений времени и средств, поэтому она будет продолжена также в 2025 и 2026 годах», – отметила Татьяна Голикова. Кроме того, план, согласно указу Президента, включает комплекс мер по развитию музея Пушкина в Гурзуфе в Республике Крым.

«Этот замечательный музей расположен в доме-памятнике – бывшей даче Ришелье. Именно здесь в 1820 году Пушкин жил с семьёй генерала Раевского. Наша задача – превратить музей, который хранит память о гениальном поэте в Крыму, в крупный культурный и просветительский центр. На эти цели из федерального бюджета мы выделяем 318 млн рублей», – подчеркнула Татьяна Голикова.

Заместитель Министра культуры Андрей Малышев рассказал о ходе реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Ключевыми событиями в Российской государственной библиотеке стали:

— книжно-иллюстративная выставка к 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина «На тихих берегах Москвы…» (пройдёт с 6 июня по 14 сентября);

— публичные чтения произведений А.С.Пушкина совместно с Евгением Чебатковым (пройдут 10 июня);

— лекция-концерт «Пушкин в сердце. К 225-летию великого русского поэта» в рамках культурно-просветительского проекта «Открытая сцена» (состоится 14 июня).

В тематической коллекции «Цифровой Пушкин» на портале НЭБ в открытом доступе размещено более 2 тыс. оцифрованных изданий. Кроме того, Российская государственная библиотека издала сборник научных трудов «Пушкин и книга», презентация которого состоится в день рождения поэта на книжном фестивале «Красная площадь».

В Российской национальной библиотеке с июня по сентябрь пройдут четыре выставки: «“Я помню чудное мгновенье…„: женские образы в творчестве А.С.Пушкина», «Палитра звуков, образов и красок: Александр Сергеевич Пушкин в искусстве» – с 1 по 30 июня, а с 4 июня по 3 сентября – книжно-иллюстративная выставка «Пушкин и публичная библиотека» и выставка отдела картографии «Просторы России в пушкинских строках».

Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И.Рудомино 28 февраля состоялись «Дипломатические чтения. К 225-летию А.С.Пушкина в рамках празднования Дня дипломата в Иностранке», на которых прозвучали произведения Пушкина на русском, болгарском, испанском, итальянском, португальском, киргизском и черногорском языках. В октябре пройдёт международная научно-практическая конференция «Переводчик как автор межкультурного диалога. К 225-летию А.С.Пушкина».

В Государственном Кремлёвском дворце 6 июня состоится специальный культурный проект – Фестиваль Всероссийского оркестра национальных инструментов народов России. Созданный в Год культурного наследия народов России, многонациональный оркестр под управлением Дмитрия Дмитриенко к юбилею Пушкина подготовил яркую фестивальную афишу, главным событием которой станет премьера концертной программы «Дыханье светлых именин».

Андрей Малышев также отметил уникальный марафон программ «Пушкинские дни», который пройдёт в Нижегородской области, Калуге, Туле, Севастополе и Республике Крым. В рамках проекта запланировано проведение масштабных многодневных творческих вечеров с участием ведущих художественных коллективов страны.

В реализации плана основных мероприятий активное участие приняли Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, Росмолодёжь, а также Россотрудничество совместно с российскими загранучреждениями и представительствами.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, директор ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина “Михайловское„» Георгий Василевич и заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова рассказали о реализации общероссийской программы реставрации и реэкспозиции пушкинских музеев и музеев-заповедников в России.

Также о проделанной работе и подготовленных юбилейных мероприятиях доложили заместитель Министра науки и высшего образования России Дмитрий Пышный, директор ФГБУН «Институт русской литературы (Пушкинский Дом)» Российской академии наук Валентин Головин, директор ГБУК города Москвы «Государственный музей А.С.Пушкина» Евгений Богатырев, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.

В завершение заседания прошла церемония дарения артефактов. Все крупнейшие отечественные музеи и книгохранилища имеют в своём составе частные коллекции и библиотеки, нередко составляющие их золотой фонд. Продолжая эти традиции, председатель совета региональной общественной организации «Национальный союз библиофилов» Михаил Сеславинский передал в фонды пушкинских музеев, Пушкинского дома и Российской государственной библиотеки оригиналы копеек эпохи Бориса Годунова чеканки 1598–1604 годов из своей коллекции.

Как рассказал Михаил Сеславинский, каждая такая копейка – уникальный артефакт, связанный с исторической канвой знаменитой пушкинской драмы «Борис Годунов». Эта монета упоминается в сцене перед собором в Москве, когда мальчишки отнимают копеечку у плачущего юродивого, – один из самых пронзительных и запоминающихся эпизодов знаменитого произведения.

