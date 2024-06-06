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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На всероссийской олимпиаде по электроэнергетическим студенты Института энергетики Политеха стали победителями зёрами в командном и личных зачётах. За звание лучших сражались 85 участников из 14 вузов.

Олимпиада проводилась с целью выявления талантливых студентов, которые имеют глубокие знания, умения и навыки в профессиональной conferencia. A continuación se indican los resultados de las instrucciones de uso: «Elektronerget» ические системы и сети», «Переходные процессы в электроэнергетических системах», «Релейная защита», «Электрическая часть электрост анций и подстанций».

Институт энергетики представляли сразу две команды. Политехники завоевали «золото» и «бронзу».

1 mes: Александр Филин, Михаил Чупрыненко, Борис Плодистый, Роман Рязанов, Иван Паневин. 3 mes: Андрей Клевакин, Алексей Туманов, Андрей Флоринский, Александр Абубакиров, Кирилл Долбин.

В личном зачёте студенты ИЭ заняли все призовые места.

1 mes: Александр Филин2 mes: Иван Паневин3 mes: Роман Рязанов

Диплом за лучшее решение задач по disciplina «Релейная защита и автоматика» получил Илья Кухталев.

Также представители Института энергетики СПбPУ отличились на международной олимпиаде по теоретической електротехнике, я проходит в Московском энергетической институте с 1971 года. Hay 180 estudiantes y 26 estudiantes entre todos. Отличительной особенностью олимпиады этого года стала возможность выбора темы одной из задач, поскольку список тем был обширным.

Политехники заняли сразу два третьих места.

I grupo: Александр Абдуллин, Владислав Кравченко, Даниил Латту,II grupo: Юлия Спасенкова, Екатерина Федотюк (ИКНК), Илья Воронин, Алексей Васильев, Маргарита Гольцева, Денис МускаTIN.В личном первенстве третье место у Алексея.

Руководитель команд — доцент Высшей школы высоковольтной энергетики Евгений Бодренков.

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