Стартовала приёмная кампания в магистратуру Политеха

5 июня стартовал прием документов на программы магистратуры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, который положил начало приемной кампании в Политехе. В этом году набор проходит по 181 программе, 13 из которых реализуются совместно с крупными предприятиями: ПАО «Газпром-нефть», ПАО «Северсталь», АО «ОДК-Климов». На программы выделено более 4600 мест, из них 2443 — бюджетные.

Вся информация, регламентирующая порядок поступления в магистратуру, указана в Правилах приёма 2024 . А также она есть в специальном разделе сайта университета.

Существует три способа поступления в магистратуру

Сдать междисциплинарный экзамен онлайн (количество конкурсных баллов от 0 — 100)

Стать медалистом или победителем всероссийской олимпиады «Я — профессионал» в 2023 или в 2024 годах (100 конкурсных баллов по соответствующей образовательной программе)

Стать победителем конкурса портфолио СПбПУ в 2023 или в 2024 годах (100 конкурсных баллов по соответствующей образовательной программе)

К своим конкурсным баллам дополнительно можно получить до 10 баллов за индивидуальные достижения. С актуальным перечнем индивидуальных достижений можно ознакомиться по ссылке .

Междисциплинарный экзамен — это единственное вступительное испытание, которое необходимо сдать для поступления на конкретную образовательную программу. Запись на данный экзамен осуществляется при подаче заявления через личный кабинет абитуриента. Из него же будет осуществляться переход к дистанционному тестированию в назначенное время и дату.

Для участия в конкурсе (вне зависимости от основания поступления — бюджет или контракт) необходимо набрать минимальный балл — 50.

Для подготовки к сдаче междисциплинарного экзамена можно ознакомиться с программами и образцами вступительных испытаний .

Подать документы в магистратуру можно одним из трех способов

Информация о ходе приема заявлений на поступление в магистратуру находится на сайте «Поступление 2024» в разделе «Ход приема» . Там можно найти перечень лиц, подавших документы, а также конкурсные списки поступающих по направлениям. В конкурсных списках отражаются только поступающие, перешедшие минимальный порог по вступительному испытанию. Найти себя в данных списках можно по СНИЛС или по уникальному коду, присвоенному системой.

Для зачисления необходимо предоставить оригинал диплома о высшем образовании в приемную комиссию СПбПУ в установленные сроки .

А для личной консультации по вопросам поступления абитуриенты могут прийти в Главный учебный корпус по адресу ул. Политехническая, д. 29 и задать вопросы сотрудникам приемной комиссии и представителям институтов Политеха.

График работы приёмной комиссии:

будни — с 10.00 до 17.00;

суббота — с 10.00 до 14.00;

воскресенье — выходной.

