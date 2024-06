СПбГАСУ показал «Архитектурную кухню» на ВДНХ в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

По приглашению Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга СПбГАСУ принял участие в сезоне ВДНХ «Петербург блистательный». Этот тематический сезон, посвящённый парадному облику Северной столицы, был организован на стенде нашего города в рамках Международной выставки-форума «Россия» с 21 мая по 2 июня.

Декан архитектурного факультета Екатерина Возняк и заведующий кафедрой архитектурного проектирования Андрей Суровенков выступили с лекциями о вузе и его знаменитых выпускниках. Заместитель декана по учебной работе, доцент кафедры архитектурного проектирования Зоя Аксёнова, доцент кафедры архитектурного проектирования Ольга Белоусова, студентки Алиса Тлатова и Арина Сухачёва провели мастер-классы, посвящённые петербургской архитектуре.

Как рассказала Зоя Аксёнова, участники мастер-класса «Стань зодчим Санкт-Петербурга» на готовой подоснове макета исторического центра Петербурга выполняли систему кварталов с различной застройкой. На подоснове были заранее зафиксированы основные исторические памятники и доминанты города, обозначены дороги и зелёные зоны. Часть подмакетника, предполагающая работу посетителей, не была заполнена застройкой. В этой части было необходимо сформировать кварталы из предложенных типовых условных моделей зданий различной типологии с учётом градостроительных особенностей исторической части Северной столицы. Гости выставки самого разного возраста с интересом вовлекались в эту работу – все хотели приобщиться к архитектуре Петербурга и почувствовать себя творцом города.

«Но самым популярным мастер-классом в нашей части выставки, на который выстраивалась очередь из взрослых и детей, стала “Архитектурная кухня”. Участники этого мастер-класса создавали конструктивные модели архитектурных объектов – моста или небоскрёба – используя макаронные изделия разных форм, цветов, размеров, а также пластилин. Для передачи характерных силуэтов предложенных объектов был подготовлен раздаточный материал: фото, планы, фасады, разрезы. Из макаронных изделий с помощью соединительных элементов из пластилина выполнялся упрощённый образ выбранного объекта. Фантазия участников была просто безгранична! От простых сооружений до очень сложных мостовых ферм. Почти все участники уносили свои творения с собой», – сообщила Зоя Аксёнова.

