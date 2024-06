Собянин: Квартира Александра Пушкина на Арбате открывается после реставрации

Source: MIL-OSI Russian Language News

На Арбате после масштабной реставрации открывается мемориальная квартира великого поэта. Событие произойдет в преддверии 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Это единственный в Москве мемориал Пушкина, где он не просто останавливался или гостил, а жил в течение трех месяцев 1831 года после венчания с Натальей Гончаровой», — отметил Мэр Москвы.

В обновленном музее цокольный этаж посвящен истории Арбата. Как в середине XIX века выглядела улица с мемориальной усадьбой и близлежащими постройками, гостям наглядно покажет центральный экспонат — макет, воссозданный по архивным документам того периода.

Первый этаж знакомит посетителей с периодом жизни Пушкина, хронологически связанным с его пребыванием в арбатской квартире. На втором этаже воссоздано пространство дома, где проходили главные события жизни поэта в то время.

При реставрации были воссозданы исторические интерьеры квартиры, где жила молодая семья. Специалисты сохранили габариты и расположение комнат, лестниц, печей, а также проемы, облицовку подоконников и откосов окон, старинный паркет.

Посетить квартиру в Пушкинский день, 6 июня, можно после регистрации на сайте. Вход свободный.

