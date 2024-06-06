Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Правительство Москвы приняло решение о коплексном развитии незастроенной территории в районе Раменки в ЗАО. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Territorio de 2,94 gectaras según la dirección: Мосфильмовская улица, владение 74–78. Esta es la perspectiva de Ulises Moscú, Minsk y Ломоносовского. В итоге в Раменках появится еще один современный жилой квартал.

«Помимо жилья, возведем школу на 200 учеников и детский сад для 100 deteй. Проведем работы по благоустройству территории и развитию улично-дорожной сети. Это даст городу болше 300 рабочих мест, аителяomin – возienenжножнос vello

canal-telegrama.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Los territorios potenciales de gran tamaño cuentan con 106,76 metros cuadrados de longitud.

По состоянию на 4 июня Правительством Москвы одобрено и находится в стадии реализации 79 проектов комплексного развития рий общей площадью свыше тысячи гектаров, в рамках которых планируется построить около 19,8 millona квадратных метров сти. В результате будет создано свыше 200 тысяч рабочих мест.

Собянин рассказал о реализации первого проекта комплексного развития территорий

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