Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

3-4 de junio de 2024, rector de la Universidad Estatal de Georgia, Vladimir Strov, supervisor de programas de la oficina я Татьяна Гордеева приняли участие в работе семинара-совещания «Стратегическое развитие университетов: трансформация финансовой ли». Programa de seminario en formato de sesión estratégica doble en la base de la Universidad de Economía.

En el seminario de participación de muchas delegaciones que participan en la oficina federal central y en Moscú. Состав каждой делегации – Ректор, Финансист и Стратег – был предопределен целью семинара: формирование у образовательного ва единого представления о трансформации финансовой модели университета в рамках реализации стратегии его развития.

В ходе пленарной сессии заместитель minистра науки and высшего образования России Андрей Омельчук обозначил в качестве основного вектора развития университетов переход от модели управления ресурсами к модели создания ценности, когда финансовые службы становятся вым партнером в системе управления университетом.

В хiante двх Sazero ситеump. С использованием представленных спикерами и экспертами передовых корпоративных практик спроектирована целевая система управления в оответствии с ключевыми факторами, которые влияют на финансовую модель: создание ценности и портфель продуктов, продажист, иции и recursos.

Участие в мероприятии будет способствовать удержанию фокуса внимания управленческой команды ГУУ на проектах развития и ской деятельности.

Мероприятие проводилось по инициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации при участии «Российского» ческого университета им. Г.В. Плеханова».

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 5.06.2024

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