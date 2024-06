Правительство поддержит предприятия рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в Чёрном и Азовском морях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Решение принято по поручению Президента.

Документ Постановление от 27 мая 2024 года №684

Организации рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в акватории Азовского и Чёрного морей, смогут получить поддержку от государства и частично покрыть операционные расходы. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса» и утверждены постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Субсидии будут предоставляться рыболовным организациям и рыбоводным хозяйствам, работающим в Крыму, Краснодарском крае, Донецкой Народной Республике, Ростовской, Запорожской и Херсонской областях. На эти цели в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено около 1 млрд рублей.

С помощью господдержки компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления (страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию). Размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объёма продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведённой в рыбохозяйстве за предыдущие три года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.

«Рассчитываем, что такие шаги позволят сохранить большую часть сотрудников на предприятиях по ловле или разведению рыбы в акватории Азовского и Чёрного морей, а наши граждане смогут и дальше приобретать любимую ими продукцию», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 5 июня.

Представить предложения по оказанию мер государственной поддержки в целях развития рыбохозяйственного комплекса Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, включая выделение на эти цели бюджетных ассигнований, Правительству поручил Президент по итогам совещания с членами кабмина, состоявшегося 16 августа 2023 года.

Ранее, в 2022 году, в рамках комплекса мер по обеспечению стабильности экономики в условиях внешних санкций Правительство оказало финансовую поддержку рыболовецким предприятиям, которые ведут промысел в Азовском море. Такие предприятия получили трансферты на поддержание текущих расходов для сохранения финансовой устойчивости и рабочих мест.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 15 апреля 2014 года №314.

