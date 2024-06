Правительство направит ещё около 5,8 млрд рублей на мероприятия по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

На мероприятия в рамках государственной программы восстановления и социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей распределено около 5,8 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства пойдут на развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, прежде всего для поддержки работы котельных, систем водоснабжения и очистных сооружений, а также для реализации других востребованных мер в этой отрасли, чтобы местные жители были обеспечены всеми базовыми коммунальными услугами без перебоев.

В феврале 2024 года новым регионам на эти цели было направлено 5 млрд рублей. Вопрос о дополнительном распределении средств бюджетам этих регионов был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 5 июня.

Глава государства в своём послании подчёркивал, что наши регионы должны стать экономически более самодостаточными, напомнил Михаил Мишустин, говоря о принятом решении. «Будем и дальше делать всё необходимое, чтобы создавать равные условия для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на территории всей страны», – отметил глава кабмина.

Государственная программа «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» была утверждена Правительством в конце 2023 года. В программе предусмотрены мероприятия по восстановлению жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.

