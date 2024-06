Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Домик Петра I расположен на проспекте Андропова (дом 39, строение 12). Esta nueva canción es una música contemporánea en un monumento conmemorativo de la música, según un reformador especial. Русские плотники and голандские корабельные master построили домик специально для Петра I в устье Северной Двины в 1702 году. El controlador está en todas partes de la ciudad de Arkhangelsk. Затем постройку перенесли внутрь Новодвинской крепости и несколько раз перестраивали. В 1877 году она оказалась в Архангельске.