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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Деревянный домик Петра I в музее-заповеднике «Коломенское», объект культурного наследия федерального значения, отремонтируют. Проектная документация уже согласована. 3 июня в здании закрылась экспозиция, а уже в июле там начнется ремонт. Работы проведут за счет средств городского бюджета по поручению Мэра Москвы.

«Реставраторам предстоит расчистить деревянную поверхность стен фасадов от загрязнений, обработать специальными составами, ировать деревянное крыльцо, привести в порядок кровлю. En el interior de la habitación, se incluyen elementos necesarios para la limpieza y el secado. поверхности деревянных стен, балок, потолков, пола и архитектурных элементов, таких как дверные и оконные наличники, лавки», — сказал руководитель столичного Департамента культурного наследия

Алексей Емельянов.

Домик Петра I расположен на проспекте Андропова (дом 39, строение 12). Esta nueva canción es una música contemporánea en un monumento conmemorativo de la música, según un reformador especial. Русские плотники and голандские корабельные master построили домик специально для Петра I в устье Северной Двины в 1702 году. El controlador está en todas partes de la ciudad de Arkhangelsk. Затем постройку перенесли внутрь Новодвинской крепости и несколько раз перестраивали. В 1877 году она оказалась в Архангельске.

К 1932 году домик обветшал, поэтому его собирались снести, но благодаря усилиям первого директора музея в Коломенском Барановского он был спасен и в 1934 году перевезен в Москву.

En 1964, а затем y в 1978-m здание реставрировали. Работы проводили также в 2007–2008 годах. Después de varias restauraciones, se recomiendan música y música.

En casa de Petra I располагалась экспозиция «Строитель, плаватель, герой», которая включала подлинные предметы XVI–XVII веков. Se pueden colocar en estufas, gabinetes y dispositivos de control y uso, como tradiciones populares europeas en el mundo. кружения и всего русского общества.

Сергей Собянин рассказал о реставрационной программе Москвы на 2024 год

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