Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En el servicio «Bibliotecas de Moscú» en el portal mos.ru público подборки книг для чтения на летних каникулах, составленные по рекомендациям учителей столичных школ. В них вошли произведения отечественных и зарубежных авторов, в том числе классиков мировой литературы, которые будет и полезно прочесть ученикам разных возрастов.

Самым юным школьникам — учащимся первых — четvertых классов — предлагают познакомиться со стихотворениями Александра кина, баснями Ивана Крылова, а также рассказами о природе и животных Виталия Бианки и Бориса Житкова. Среди рекомендованных изданий — увлекательные «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Сказки для добрых сердец» Натальи евой, «Путешествия Алисы» Кира Булычева, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, сказы Павла Бажова и другие.

В список книг дò детей постарше вошли «записto »Михículos casi Салтыкова-Щедрина, Антона Чехова, Максима Горького, Андрея Платонова y Василия Шукшина.

Для старшеклассников подобрали романы, повести и пьесы. Среди них «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Гранатовый браслет» Александра Куприна, «На дне» Максима Горького, день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Как закалялась сталь» Николая Островского y « Молодая гвардия» Александра Фадеева. Помимо этого, школьники найдут в подборках рассказы Ивана Бунина, поэзию Владимира Маяковского, Александра Блока, Сергея Есени en, Иосифа Бродского, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой y Александра o.

В столичном Departamento de información tecnológica отметили, что в servisе «Библиотеки Москвы» можно забронировать одно или несколько изданий из подборки, а также perenestи срок возврата книги. Чтобы воспользоваться услугами, пользователю потребуется стандартная учетная запись на портале mos.ru y единый читательский билет. Его можно formar parte del portal или офлайн в любой столичной читальне. Además, no hay dispositivos disponibles para la visualización en vídeo electrónico. plataformas de bibliotecas «Escuela de Electrónica».

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и Регионального проекта город а Москвы «Цифровая культура». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать здесь.

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