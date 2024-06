На природных и озелененных территориях столицы усилили контроль за пожарной безопасностью

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Контроль пожарной безопасности усилили на природных и озелененных территориях столицы в связи с наступлением пожароопасного периода. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с наступлением пожароопасного периода усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в не предназначенных для этого местах», — рассказал Петр Бирюков.

В Троицком и Новомосковском административных округах столицы реализовали комплекс превентивных мероприятий для предотвращения природных пожаров. На границах поселений обустроили противопожарные и минерализованные полосы. Вдоль населенных пунктов выполнили опашку.

Специалисты заранее обследовали места забора воды для авиационной техники и организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах. Они оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, а также подготовили вертолетные площадки. Кроме того, усилили контроль за очисткой территорий от мусора, сухой травы, аварийных и сухостойных деревьев.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что особое внимание специалисты уделяют профилактической работе с населением. С посетителями природных и озелененных территорий проводят беседы по вопросам пожарной безопасности и раздают им памятки.

