Минэкономразвития: инвестиции в интеллектуальную собственность в 2023 году составили 1.8 трлн рублей

События последних лет подчеркнули значимость интеллектуальной собственности для бизнеса. Об этом свидетельствует регистрационная активность российских заявителей: инвестиции в интеллектуальную собственность в 2023 году составили 1,79 трлн. руб. и показали рост на 24,5% относительно 2022 года. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Максим Колесников в ходе панельной дискуссии «Интеллектуальная собственность — нематериальный актив и основа несырьевой экономики» Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2024.

Количество заявок на изобретения за 4 месяца 2024 года составило почти 6300. Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти на 11% превышает показатель 2022 года, привел статистику замминистра. Годовые показатели показали рост на 9% (свыше 20,5 тысяч заявок). Увеличение затронуло и регистрацию товарных знаков — важнейшего индикатора развития бизнеса. По данным за первую треть года, резидентами подано больше 44 тыс. заявок, что выше аналогичного показателя прошлого года почти на 32%. Это количество в контексте прошлого года выросло на 36%: российские заявители подали 123 тыс. заявок.

«Наш бизнес делает все для выведения на рынок новых брендов», — подчеркнул Максим Колесников.

Вместе с тем беспрецедентные экономические ограничения потребовали принятия экстренных мер по защите отечественного бизнеса, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, отметил замминистра. По его словам, одним из ключевых механизмов защиты стала сформированная Правительством по решению Президента подкомиссия по использованию патентов без согласия правообладателей. Ее задача — помочь российским компаниям получить правомерный доступ к иностранным изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам критически необходимым для экономической безопасности, если правообладатели ушли с российского рынка и отказывают в лицензии на востребованное решение.

«Чтобы воспользоваться новым механизмом, надо после получения отказа правообладателя в лицензии на рыночных условиях (или отсутствия ответа) обратиться в Минэкономразвития, подтвердить наличие ресурсов для производства на основе патента в России, платить компенсацию на спецсчета», — пояснил Максим Колесников.

Другим механизмом стало утверждение временного порядка совершения сделок по приобретению исключительных прав недружественных правообладателей, а также по исполнению денежных обязательств по таким сделкам. Разрешения на совершение сделок будут выдаваться подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

«Порядок распространяется на сделки больше 15 млн рублей и затрагивает „производственные“ РИДы — объекты промышленной собственности (то, что охраняется патентами, товарные знаки) и программное обеспечение», — добавил Максим Колесников.

