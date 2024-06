Марат Хуснуллин: В Симферополе возобновили реконструкцию учебного корпуса Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» возобновлена реконструкция учебного корпуса Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Системно работаем над сокращением долгостроев по всей стране. Сейчас силами “Единого заказчика в сфере строительства„ приступили к ещё одному такому проекту – возобновили реконструкцию учебного корпуса КФУ в Симферополе. По итогам строительных работ увеличим этажность здания с пяти до шести, его общая площадь вырастет с 3 тыс. до 7,7 тыс. кв. м. В обновлённом здании учебного корпуса смогут учиться более 700 студентов и работать около 220 сотрудников и преподавателей», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что на объекте уже завершили демонтаж недостроенной пристройки и основного здания. Кроме того, строители приступили к устройству шпунтового ограждения.

«В обновлённом корпусе разместят комфортные учебные аудитории, рекреационные зоны, лекционный зал с фойе, а также административные и бытовые помещения. Фасад здания будет выполнен декоративной штукатуркой в классическом стиле, доминантой станет угловая надстройка в виде башни со скатной кровлей и шпилем», – отметил генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского объединяет 13 институтов, 7 колледжей и техникумов, ряд научных центров. В числе основных специальностей – медицина, строительство, сельское хозяйство, туризм, археология и др.

