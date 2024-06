Максим Решетников: сектор МСП будет играть ключевую роль в экономике предложения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

Законопроект о поддержке компаний, которые преодолели критерии малого и среднего бизнеса и находятся на этапе масштабирования в крупнейшие компании, планируется принять до конца текущего года. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе пленарной сессии «Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП» Российского форума малого и среднего предпринимательства. Мероприятие состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2024.

«Надеюсь, что в этом году оформим всю эту систему в виде закона и компании получат допподдержку для растущих предприятий. По текущим критериям видим примерно тысячу компаний которые растут, которые в экономике предложения, уже сейчас перешли этот порог и могут рассчитывать на поддержку. Но задача чтобы их стало больше», – отметил Максим Решетников.

Сектор МСП в текущей технологической повестке, формирующейся экономике предложения будет играть ключевую роль. И главная задача — решить вопрос бесшовной системы их роста.

«Наша задача выращивать компании, чтобы они выходили на биржу, росла их капитализация», – добавил глава Минэкономразвития России.

По его словам, образ современного предпринимателя давно не соответствует представлениям 20-летней давности. Сегодня сформирован реестр, куда включено более 2300 малых технологических компаний, молодежь активно развивает инновации. Существующие технологические прорывы достигнуты предпринимателями в условиях конкуренции. Задача на перспективу — доказать, что МСП реально развивает и меняет экономику.

«После завершения нацпроекта, в следующий цикл необходимо взять то, что помогало последние 4 года: приоритет частной собственности, предпринимательской инициативы», – подчеркнул Максим Решетников.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, президент «Опоры России» Александр Калинин, генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков и другие.

