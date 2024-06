«Здесь были мы»: выставка аспирантов Вышки в «ГЭС-2»

Source: MIL-OSI Russian Language News

6 июня состоится дискуссия к открытию выставки. Участники обсудят, почему для культурной институции актуальна тема моды, как связаны между собой мода и искусство и какие формы может принимать их взаимодействие. Особое внимание будет уделено органическим связям российской моды и искусства конца 1990-х — начала 2000-х, а также актуальному сегодня тренду на обращение к архивам, характерному для культурных проектов в целом и кураторских стратегий фонда V–A–C в частности. Мы обсудим специфику архивной выставки, ее многослойность, коллажность и вынужденную фрагментарность, а также множественность оптик, когда стратегии автора и куратора пересекаются — и самым неожиданным образом трансформируются в восприятии зрителя.

В дискуссии таже примут участие куратор Дома культуры «ГЭС-2» Александра Тумаркина и дизайнер, художник по костюмам, основательница бренда Masha Tsigal Маша Цигаль. Требуется регистрация.

