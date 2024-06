Дождь, гроза и град: в Москве ухудшилась погода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице ухудшилась погода: идет ливневый дождь, началась гроза, а также дует сильный ветер с порывами 15–17 метров в секунду. В некоторых районах возможен град.

Горожанам советуют быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями, а также не парковать неподалеку от них автомобили. В непогоду возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев. Молнии могут нанести вред объектам, не оборудованным громоотводами, а ливень — привести к подтоплениям.

В случае возникновения аварийной ситуации следует звонить по телефонам экстренных служб: 101 или 112.

При скоплении большого количества воды рекомендуют обращаться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока. Оставить заявку на вызов бригады можно по телефону: +7 495 657-87-03.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI