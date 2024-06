Дмитрий Брюханов доложил о работе ЕСУ на межрегиональной конференции в Самаре

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 30 мая по 1 июня 2024 года в Самаре проходила межрегиональная научно-практическая конференция «Международная деятельность образовательных и научных организаций Российской Федерации: лучшие практики и модели региональных стратегий».

Государственный университет управления на Конференции представляли проректор Дмитрий Брюханов, советник при ректорате Иван Карсека, директор Центра евразийского сотрудничества Управления международного сотрудничества Динара Садиева и начальник отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества Инесса Богатырева.

Программа Сессии включала в себя обсуждение актуальных вопросов и проблем организации международной деятельности в сфере высшего образования и науки. Были рассмотрены меры, способствующие формированию модели международного научно-технологического сотрудничества, позволяющей защитить национальные интересы Российской Федерации в условиях внешнего давления, сохранить идентичность российской науки и повысить её эффективность за счёт взаимовыгодного международного взаимодействия.

В Конференции приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел Шевцов, представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Российской академии образования, Администрации Губернатора Самарской области, а также более 600 представителей университетов и научных организаций из 78 субъектов Российской Федерации, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и других стран.

На открытии конференции выступил заместитель министра Минобрнауки России Константин Могилевский. В своем докладе замминистра отметил важность выполнения поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задачи в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» – увеличить к 2030 году численность иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях, не менее чем до 500 тыс. человек.

В рамках трехдневной интенсивной работы Конференции состоялись панельные дискуссии «Международное измерение региональных стратегий развития: роль и место университетов», «Эффективное управление международной деятельностью в образовательной организации высшего образования: методики, практики, региональные особенности», круглые столы «География, форматы и модели взаимодействия с зарубежными партнерами», «Набор иностранных граждан на обучение в российские университеты: лучшие региональные практики».

Проректор ГУУ Дмитрий Брюханов в рамках Круглого стола «География, форматы и модели взаимодействия с зарубежными партнёрами» представил доклад о направлениях деятельности научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет» (ЕСУ), результатах работы консорциума, а также о планах на ближайшее будущее. Проректор подчеркнул особую значимость реализации принципов, заложенных в так называемую «пятую свободу» — свободу знаний, о которой Президент РФ Владимир Путин говорил в своем обращении к главам государств – членам ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 мая сего года.

Далее, участники Круглого обсудили проблемы и перспективы интеграционных тенденций в сфере науки и образования, координацию научных исследований, проблемы разработки и признания общих стандартов в научно-образовательной сфере на Евразийском пространстве, а также разработку совместных многосторонних научно-исследовательских и образовательных программ.

По итогам работы Конференции были выработаны рекомендации, которые будут содействовать развитию системы образования, способствовать укреплению международного сотрудничества и, несомненно, помогут обеспечить поэтапный выход российского образования на качественно новый уровень развития.

Организатором мероприятия выступило Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития образования и международной деятельности («Интеробразование»)».

