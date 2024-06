Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город предоставил технопарку «СТМП-Зеленоград» льготу на аренду земли по ставке 0,01 процента от кадастровой стоимости участка. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве действует пониженная ставка арендной платы за землю для возведения зданий, которые получили статус инвестиционного приоритетного проекта, — 0,01 процента от кадастровой стоимости. Ранее такой статус был присвоен строящемуся технопарку в ЗелАО.

«Город предоставил льготу на аренду участка площадью 2,5 гектара в районе Савелки для строительства технопарка “СТМП-Зеленоград”. В состав будущего комплекса войдут три лабораторных и три производственных корпуса. Их общая площадь превысит 22 тысячи квадратных метров. Ранее город предоставил аналогичную льготу другому предпринимателю, который возводит технопарк на западе столицы. Благодаря такой мере поддержки эти инвесторы смогут ежегодно экономить более трех миллионов рублей», — подчеркнул Владимир Ефимов.

В Зеленограде будут работать компании, занимающиеся производством оборудования для связи и телекоммуникаций, приборов для очистки воздуха и воды, медицинских изделий и техники.

«На Рябиновой улице в ЗАО инвестор возводит первый в столице пищевой технопарк. Город предоставил ему льготу на аренду земельного участка площадью 0,89 гектара. Площадь будущего объекта составит более 16 тысяч квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Технопарк в сфере пищевой промышленности получил льготу на аренду земли

Как отметили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, компаниям присвоен специальный статус инвестиционного приоритетного проекта, который позволяет на четверть снижать региональную налоговую нагрузку за счет существенных льгот по налогам на прибыль, имущество, землю, а также арендной плате за земельные участки.

Ранее Мэр Москвы утвердил новые критерии для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями. Льготные статусы смогут получить производства, имеющие значительный потенциал для развития и роста.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI