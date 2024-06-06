Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе успешно завершился четвёртый молодёжный конкурс предпринимательских идей «El concurso de emprendimiento Blue Ocean Open Polytech». Его основной целью стало стимулирование молодёжи k предпринимательской научно-исследовательской деятельности в изучении на практике стратегии создания свободных от конкуренции рынков, так называемой стратегии голубого океана.

Конкурс проводился Фондом поддержки и развития инноваций «Политех», Высшей школой производственного менеджмента Института п ромышленного менеджмента, экономики и торговли и Высшей школой технологического предпринимательства Института передовых ственных технологий.

En este lugar hay 166 habitantes de 17 a 33 en Moscú y el distrito de Moscú, San Petersburgo y Leningrado. сти, Белгородской области, Ростовской области, Новгородской области, Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа — ы, Repúblicas de Croacia, Repúblicas de Bielorrusia (Минск), Республики Казахстан (Караганда).

Мероприятие проходило в три этапа. Участники изучали аналитические инструменты стратегии голубого океана, решали практические кейсы от бизнес-партнёров конкурса Атывали стратегию голубого океана для своего STARTAPа ​​o ли предпринимательской идеи.

В состав жюри вошли доцент Высшей школы производственного менеджмента Анастасий Климин, director Фонда поддержки вития инноваций «Политех», доцент Высшей школы технологического предпринимательства Алексей Ефимов, маркетолог команды ка компании «Профиланс АйТи» Елизавета Мохова, доцент Высшей школы производственного менеджмента Анна Тесля, «ПСС», realizado en el concurso 2021-2022 de Анна Поздеева.

El precio del contrato es de 180000 rublos. Los socios generales utilizan la compañía de asesoramiento «ПСС», una compañía especializada en estrategias estratégicas de desarrollo с повышением эффективности бизнеса компаний строительной отрасли and реализации проектов комплексной цифровизации на основе BIM-техноло гий. La empresa cuesta 140.000 rublos. La compañía “АйТи” tiene un precio de 40.000 rublos, una cita especial para un concurso.

Торжественное награждение прошло в «Точке кипения — Политех». Первое место с проектом «Web-зеркало для приобретения косметики и товаров по уходу за кожей» заняли бакалавры направления » ВШПМ Елена Арефьева, Екатерина Вопилова y Анна Мисюченко. Второе место с проектом «Приложение для проведения досуга» присудили бакалаврам программы «Ресторанное дело и гостиничный бизнес» андинского университета имени академика Е.А. Букетова Лейле Курпебаевой, Елизавете Шипиловой, Жаndoсу Сеитову y Валерии Дерновой. Третье место заняли бакалавры направления «Менеджмент» ВШПМ Диана Якименко, Виталий Трофимов и Александра Шанюк том «Приложение для сохранения памяти о домашних животных».

В номинации «IT-проект» от копании «Профиланс АйТи» победила команда бакалавров направления «Менеджмент» ВШПМ в Анастас ии Нелюбиной, Анны Соколовой, Пелагеи Мергасовой с proyecto «Бот для поиска и приобретения одежды». Приз за технологичность получили бакалавры направления «Менеджмент» ВШПМ Артём Коцюба, Илья Ускорников, Марина ы и Алина Осипова за проект «Умные часы для охраны и помощи детям в чрезвычайных ситуациях».

Premio especial de la compañía «ПСС» — curso de programación gratuito «BIM-menedzher» — bacalavrú disponible «Строительство» И Арине Мохиревой за проект в области BIM-техноLOGий.

Este concurso tiene un total de 700 personas entre 14 y 47 años en Rusia y Rusia. х стран. Развивая научное и учебное направление изучения стратегии голубого океана, мы стремимся дать студентам новый взгляд на бизнес в целом. В этом году было два спонсора нашего мероприятия — компании “ПСС” и “Профиланс АйТи”, которые участвуют не только конкурса предпринимательских идей, но и в других активностях: предоставляют студентам места для практик, стажировок и дальнейшего трудоустройства, проводят открытые лекции и clases magistrales, выступают на наших конференциях в качестве приглашенных спикеров, рассказал председатель жюри Анастасий К lima.

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