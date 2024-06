В исторических парках и усадьбах Москвы пройдут архитектурные пленэры для школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В июне на территории исторических парков и усадеб столицы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» состоится серия мастер-классов по акварельной живописи на открытом воздухе для детей от семи до 15 лет — «Архитектурные зарисовки». Занятия будут проходить в группах по 25 человек под руководством известных московских художников.

«Москва не раз вдохновляла различных деятелей искусства на новые творческие свершения. Мы хотим показать юным жителям столицы, что они живут в городе с удивительной историей и архитектурой, которую можно и нужно запечатлеть. Уверен, что природа и архитектура исторических парков и усадеб, теплая летняя погода и профессиональные советы ведущих мастер-классов позволят создать юным художникам настоящие произведения искусства», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Первый пленэр пройдет 6 июня в музее-усадьбе «Люблино». Антон Батов, известный художник, автор серии акварелей с изображением Москвы, проведет мастер-класс по рисованию архитектурных элементов для школьников от 12 до 15 лет с 14:00 до 18:00. Ребята выполнят живописный этюд, вдохновляясь красотой исторической усадьбы Николая Дурасова. Запись на пленэр по ссылке.

13 июня с 14:00 до 18:00 в музыкальной беседке усадьбы Измайлово акварелист и портретист Лилия Холодова проведет увлекательный мастер-класс по рисованию для младших школьников от семи до 12 лет. Нужна регистрация.

15 июня под руководством Антона Батова школьники от 12 до 15 лет смогут создать этюды с изображением архитектурных памятников бывшей царской усадьбы в исторической части одного из самых живописных музеев-заповедников Москвы — «Коломенского». Мастер-класс пройдет с 14:00 до 18:00. Запись по ссылке.

В Воронцовском парке 21 июня с 12:00 до 16:00 с помощью Лилии Холодовой школьники от семи до 12 лет напишут живописный этюд, вдохновленный Китайским садом. От остального парка его отделяет ограда, поэтому можно будет забыть о городской суете и настроиться на творчество. Регистрация по ссылке.

25 июня под ее же руководством дети смогут развить свои навыки рисования в парке усадьбы Кусково, бывшем владении графов Шереметевых. Этот парк по праву считается одним из лучших мест для пленэров в Москве. Занятие пройдет с 12:00 до 16:00. Ссылка для записи здесь.

На пленэры рекомендуется взять с собой питьевую воду, головной убор от солнца, а также прийти в немаркой одежде.

