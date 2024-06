Source: MIL-OSI Russian Language News

05.06.2024 Банк «РОССИЯ» профинансирует строительство реабилитационного центра протезирования и реабилитации в Симферополе Банк «РОССИЯ» и Группа компаний «Без барьеров» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ-2024 ). Документ подписали Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и основатель Группы компаний «Без барьеров» Валерий Чагин. Соглашение предполагает финансирование крупного проекта по созданию реабилитационного учреждения в Симферополе, которое будет помогать людям с инвалидностью и утраченными конечностями возвращаться к полноценной и насыщенной жизни. Для этого на выделенные Банком средства будет приобретено и реконструировано отдельное здание, которое будет оснащено самым современным медицинским оборудованием. Проект реализуется на основе промышленной ипотеки. «Для Банка это очень важная история — и по той причине, что мы уже 10 лет работаем в Крыму, и потому, что это значимый социальный проект, который повысит качество жизни тысяч людей, столкнувшихся с тяжелейшими трудностями из-за ампутации. Это и пострадавшие в результате аварий и несчастных случаев, и ветераны СВО, и многие другие россияне, нуждающиеся в поддержке. Совместно с Фондом развития промышленности РФ Банк «РОССИЯ» обеспечит финансирование этого нужного и важного проекта», — прокомментировала Т. Полинко. «Благодаря программе финансирования Банка «РОССИЯ» и Минпромторга РФ мы имеем возможность создать в Крыму современный высокотехнологичный центр, который будет оказывать реабилитационную помощь нуждающимся в ней людям. Наша компания была одной из первых России, открывшей свои центры на территории Крыма, поэтому для нас это знаковое событие. Сегодня дли крымчан очень важно развитие реабилитационного направления, поскольку на территории полуострова не было учреждений подобного уровня. Мы уверены, что совместными усилиями реализация проекта будет успешной», — отметил В. Чагин.

