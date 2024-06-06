Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Банк «РОССИЯ» и холдинг «Новосталь-М» подписали соглашение о сотрудничестве
Банк «РОССИЯ» и металлургический холдинг
Документ подписали Заместитель Председателя Правления Банка «РОССИЯ» Александр Шаленков и акционер холдинга
Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в сфере комплексного банковского обслуживания, расширение финансирования проектов Холдинга, предоставление услуг
«Банк «РОССИЯ» считает одним из своих приоритетов поддержку российской промышленности. Наше партнерство с Холдингом
«Холдинг
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