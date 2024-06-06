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Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

05.06.2024

Банк «РОССИЯ» и холдинг «Новосталь-М» подписали соглашение о сотрудничестве

Банк «РОССИЯ» и металлургический холдинг «Новосталь-М» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ-2024 ).

Документ подписали Заместитель Председателя Правления Банка «РОССИЯ» Александр Шаленков и акционер холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в сфере комплексного банковского обслуживания, расширение финансирования проектов Холдинга, предоставление услуг расчетно-кассового обслуживания, а также сотрудничество в рамках программ розничного кредитования для сотрудников компании «Новосталь-М» .

«Банк «РОССИЯ» считает одним из своих приоритетов поддержку российской промышленности. Наше партнерство с Холдингом «Новосталь-М» усилит его позиции в металлургической отрасли. Уже сейчас Холдинг является крупнейшим производителем катанки в России и входит в тройку мировых лидеров в этом сегменте. Финансирование Банка будет способствовать увеличению объемов экспорта продукции Холдинга для зарубежных покупателей», — прокомментировал А. Шаленков.