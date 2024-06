Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

05.06.2024 Банк «РОССИЯ» и холдинг «Новосталь-М» подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и металлургический холдинг «Новосталь-М» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ-2024 ). Документ подписали Заместитель Председателя Правления Банка «РОССИЯ» Александр Шаленков и акционер холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко. Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в сфере комплексного банковского обслуживания, расширение финансирования проектов Холдинга, предоставление услуг расчетно-кассового обслуживания, а также сотрудничество в рамках программ розничного кредитования для сотрудников компании «Новосталь-М» . «Банк «РОССИЯ» считает одним из своих приоритетов поддержку российской промышленности. Наше партнерство с Холдингом «Новосталь-М» усилит его позиции в металлургической отрасли. Уже сейчас Холдинг является крупнейшим производителем катанки в России и входит в тройку мировых лидеров в этом сегменте. Финансирование Банка будет способствовать увеличению объемов экспорта продукции Холдинга для зарубежных покупателей», — прокомментировал А. Шаленков. «Холдинг «Новосталь-М» нацелен на долгосрочное сотрудничество с АО «АБ «РОССИЯ» , считаем, что оно позволит укрепить нам лидерские позиции в своих отраслях», — отметил Председатель Правления холдинга «Новосталь-М» И. Демченко.

Возврат к списку

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI