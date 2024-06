Source: MIL-OSI Russian Language News

05.06.2024 Банк «РОССИЯ» и УК «Визант Групп» реализуют проект по развитию курортной зоны в Крыму Банк «РОССИЯ» и Управляющая компания «Визант Групп» в рамках Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ-2024 ) заключили соглашение о намерениях по развитию курортной зоны в Крыму. Документ подписали Управляющий Симферопольским филиалом АБ «РОССИЯ» Юрий Красковский и Директор УК «Визант Групп» Нелли Шатова. Соглашение предусматривает развитие курортной зоны площадью 16 га на территории южного берега Крыма, вблизи объекта культурного наследия «Ласточкино гнездо». Объем инвестиций составит 11 млрд рублей. В рамках проекта планируется строительство 5-звездочного отеля на 180 номеров и 4-звездочного отеля на 140 номеров. На территории комплекса будет построен медицинский центр, 4 ресторана, конференц-залы и места для проведения банкетных мероприятий. После ввода в эксплуатацию курорт сможет принимать до 100 000 гостей в год, а в Ялте дополнительно появятся 700 рабочих мест. В рамках реконструкции Управляющая компания планирует реконструировать мост, который ведет к Ласточкиному гнезду, благоустроить близлежащую территорию и реконструировать внешнеплощадочные сети. Банк «РОССИЯ» считает важным поддерживать развитие инфраструктурных проектов в сфере туризма и здравоохранения, и финансирование развития курортной зоны в Крыму станет важным шагом в этом направлении.

