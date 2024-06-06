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Пресс-релизы и события

05.06.2024

Банк «РОССИЯ» и железнодорожный оператор «Урал Логистика» подписали соглашение о сотрудничестве

Банк «РОССИЯ» и железнодорожный оператор ООО «Урал Логистика» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ-2024 ).

Документ подписали Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и учредитель ООО «Урал Логистика» Александр Иванов.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества Банка и Компании по различным направлениям — в том числе в области финансирования развития бизнеса, реализации инвестиционных программ и увеличения объемов расчетно-кассового обслуживания. Также планируется развитие сотрудничества в розничном направлении.

«Мы работаем с ООО «Урал Логистика» с 2022 года, когда Банк «РОССИЯ» предоставил компании финансирование в рамках льготной программы поддержки стратегических предприятий транспортной отрасли. Успешный опыт сотрудничества способствовал дальнейшему расширению взаимодействия в течение 2023–24 годов: благодаря профинансированной Банком M& A-сделке «Урал Логистика» упрочила свои позиции на рынке и диверсифицировала парк подвижного состава. ООО «Урал Логистика» входит в топ-5 крупнейших железнодорожных операторов России. На наш взгляд, компания обладает потенциалом для увеличения доли рынка, и мы будем способствовать ее дальнейшим шагам в этом направлении», — прокомментировала Т. Полинко.