05.06.2024 Банк «РОССИЯ» и железнодорожный оператор «Урал Логистика» подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и железнодорожный оператор ООО «Урал Логистика» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ-2024 ). Документ подписали Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и учредитель ООО «Урал Логистика» Александр Иванов. Соглашение предусматривает расширение сотрудничества Банка и Компании по различным направлениям — в том числе в области финансирования развития бизнеса, реализации инвестиционных программ и увеличения объемов расчетно-кассового обслуживания. Также планируется развитие сотрудничества в розничном направлении. «Мы работаем с ООО «Урал Логистика» с 2022 года, когда Банк «РОССИЯ» предоставил компании финансирование в рамках льготной программы поддержки стратегических предприятий транспортной отрасли. Успешный опыт сотрудничества способствовал дальнейшему расширению взаимодействия в течение 2023–24 годов: благодаря профинансированной Банком M& A-сделке «Урал Логистика» упрочила свои позиции на рынке и диверсифицировала парк подвижного состава. ООО «Урал Логистика» входит в топ-5 крупнейших железнодорожных операторов России. На наш взгляд, компания обладает потенциалом для увеличения доли рынка, и мы будем способствовать ее дальнейшим шагам в этом направлении», — прокомментировала Т. Полинко. «Наше плодотворное сотрудничество с Банком «РОССИЯ» началось в 2022 году, когда Банк в непростое для экономики страны время поддержал нас, предоставив финансирование. С тех пор Банк «РОССИЯ» является надежным деловым партнером, который участвует в реализации наших самых амбициозных проектов. Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2024 станет новым этапом в укреплении наших партнерских взаимоотношений», — прокомментировал А. Иванов.

