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Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Банк «РОССИЯ» и железнодорожный оператор «Урал Логистика» подписали соглашение о сотрудничестве
Банк «РОССИЯ» и железнодорожный оператор
Документ подписали Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и учредитель
Соглашение предусматривает расширение сотрудничества Банка и Компании по различным направлениям — в том числе в области финансирования развития бизнеса, реализации инвестиционных программ и увеличения объемов
«Мы работаем с ООО «Урал Логистика» с 2022 года, когда Банк «РОССИЯ» предоставил компании финансирование в рамках льготной программы поддержки стратегических предприятий транспортной отрасли. Успешный опыт сотрудничества способствовал дальнейшему расширению взаимодействия в течение 2023–24 годов: благодаря профинансированной Банком M&
«Наше плодотворное сотрудничество с Банком «РОССИЯ» началось в 2022 году, когда Банк в непростое для экономики страны время поддержал нас, предоставив финансирование. С тех пор Банк «РОССИЯ» является надежным деловым партнером, который участвует в реализации наших самых амбициозных проектов. Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве в рамках
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